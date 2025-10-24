Las acciones de Viscofan corrigen ligeramente después de presentar sus resultados del tercer trimestre del año. Aunque las cifras no han sido malas, el tipo de cambio y la inflación de sus materias primas están afectando a sus cuentas. Viscofan es una de las compañías de la Selección Ibérica de la Selección de Ideas para invertir en bolsa de XTB.

Cifras clave de los resultados de Viscofan del tercer trimestre del 2025

Ingresos: 318,1 millones de euros, +4,3% interanual y +0,55% frente a expectativas

EBIT: 51,97 millones de euros, -3,7% interanual y -5,33% frente a expectativas

Beneficio neto: 38,87 millones de euros, +3,7% interanual y +1,48% frente a expectativas

Opinión del Departamento de Análisis de XTB España sobre los resultados de Viscofan

Los resultados de Viscofan no han sido malos, pero hay dos puntos a los que estar atentos. El primero de ellos es el impacto de la divisa, proveniente principalmente de la debilidad del dólar y otras monedas de Latinoamérica frente al euro. Hay que señalar que más del 60% de los ingresos de Viscofan provienen de fuera de la Zona Euro, por lo que la compañía es sensible a los tipos de cambio. En cualquier caso, no es lo que más nos preocupa, ya que en términos operativos el volumen se ha incrementado en un 10% para el Negocio Tradicional (83% de los ingresos totales). El punto clave es la inflación de la materia prima, en este trimestre en concreto las pieles de bovino. Este incremento se ha debido tanto a enfermedades de los animales como a las tensiones arancelarias, lo que ha impactado en una menor oferta. Esto ha causado que el margen bruto se haya contraído en 1,5 puntos porcentuales. El motivo de que nos preocupen las subidas de las materias primas es que el crecimiento de Viscofan es reducido (+5,5% interanual de los ingresos en 9M2025), por lo que su margen es muy sensible a las subidas de los precios de las materias primas porque estas pueden ser volátiles, más aún los que dependen de animales. Pensamos que estas tensiones continuarán durante el año.

Por negocios, el área de Nuevos Negocios ha tenido un trimestre flojo, con un crecimiento de tan solo el 7,6% interanual, pero el peor segmento fue el de Energía (-18,1%) por un descenso de ingresos en España.

En cuanto a las inversiones de la compañía, pensamos que reportarán beneficios en el futuro debido a que se dirigen principalmente a incrementar capacidad y a mejorar procesos (64% del capex) y sus fábricas ya están operando a un alto nivel de capacidad.

Las acciones de Viscofan retroceden un 0,19% en la jornada de hoy. En el acumulado del año, además, las acciones de Viscofan caen un 11% en el 2025.

