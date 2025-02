Las acciones de Vishay Intertechnology y Powell Industries suben un 7% en medio de las inversiones en infraestructura de EE. UU.

Las acciones de Vishay Intertechnology, una empresa estadounidense especializada en componentes pasivos (resistencias, condensadores, inductores) y semiconductores (MOSFET, diodos, transistores de potencia) importantes para los sistemas de energía de servidores de IA, la conversión de energía y la infraestructura de la red, subieron más del 7% hoy después de su informe de ganancias del cuarto trimestre de 2024. En su comentario sobre los resultados, el director ejecutivo de la empresa, Joel Smejkal, destacó una relación positiva entre pedidos y facturación, una fuerte afluencia de pedidos para proyectos de infraestructura de redes inteligentes y las primeras entregas de servidores de IA de la empresa. Vishay también anunció un plan de reestructuración en 2024, que incluye el cierre de tres plantas de fabricación, incluida una fábrica en Shanghái, China, para fines de 2026.

La compañía reportó ingresos de $714.7 millones, con una pérdida por acción GAAP de (-$0.49) y ganancias ajustadas por acción de $0. Sin embargo, hubo señales de crecimiento, incluida la primera relación libro-facturación positiva en nueve trimestres en 1.01 (0.99 para semiconductores, 1.03 para componentes pasivos) y una cartera de pedidos de 4.4 meses, aunque todavía por debajo del promedio histórico de la compañía de 5 a 6 meses.

Los gastos de capital para 2024 totalizaron $320.1 millones. La administración proporcionó orientación para el primer trimestre de 2025, proyectando ingresos de $710 millones, con una posible variación de ±$20 millones, y un margen bruto de aproximadamente 19%.

A pesar de los indicadores positivos, los resultados del cuarto trimestre fueron ligeramente más débiles en comparación con el tercer trimestre. Sin embargo, los importantes gastos de capital de Vishay de 320,1 millones de dólares en 2024 reflejan un fuerte compromiso con la expansión de la capacidad y el avance de la tecnología, en particular en la infraestructura de la movilidad eléctrica y la inteligencia artificial. Este nivel de inversión, que asciende aproximadamente al 11% de los ingresos anuales, es significativamente superior al promedio de la industria del 7-8%. La disparidad en las relaciones entre libros y facturas entre semiconductores (0,99) y componentes pasivos (1,03) sugiere una recuperación desigual entre los segmentos de productos. Los componentes pasivos están mostrando un mayor impulso de crecimiento, lo que se alinea con el ciclo típico del mercado, donde este segmento tiende a liderar la recuperación del sector de semiconductores.

Las acciones de Powell Industries subieron un 7% hoy después de que el Consejo de Administración declarara un dividendo trimestral de acciones ordinarias de 0,2675 dólares por acción. El dividendo se pagará el 19 de marzo de 2025 a los accionistas registrados al cierre de operaciones el 19 de febrero de 2025. Powell Industries, con sede en Houston, diseña, fabrica y presta servicios de equipos y sistemas personalizados para la distribución, el control y la supervisión de la electricidad. Los mercados de la empresa abarcan desde grandes clientes industriales como empresas de servicios públicos, productores de petróleo y gas, refinerías, plantas petroquímicas, productores de pulpa y papel hasta minas e incluso ferrocarriles. En los últimos años, la empresa muestra un crecimiento sin precedentes. Las acciones de la empresa han subido casi un 100% interanual y casi un 600% en los últimos cinco años.

