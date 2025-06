Las acciones de Warner Bros se disparan más de un 12%

Las acciones de Warner Bros se disparan después de que la compañía anunciara su intención de dividirse en dos compañías: una dedicada al streaming y al cine, y la otra a la televisión clásica. En concreto, en las operaciones previas a la apertura del mercado, las acciones de la compañía subieron aproximadamente un 9%, mientras que en el arranque de la sesión los avances ascendieron hasta un 12%, si bien ahora se están moderando. Warner Bros podría dividerse en dos compañías Esta posible división busca facilitar una facilitar una gestión más eficaz del grupo y mejorar la eficiencia operativa en cada segmento de negocio. La nueva entidad relacionada con el streaming incluirá servicos como Warner Bros. Television, Warner Bros. Motion Picture Group (que incluye New Line Cinema, responsable de El Señor de los Anillos, El Hobbit y la serie IT; Warner Bros. Pictures, conocida por Barbie, la serie de Harry Potter y la trilogía de Batman; Warner Bros. Pictures Animation, que lanzó Looney Tunes, las películas de Lego y Tom y Jerry), DC Studios (conocido por producir películas y series del universo de los cómics de DC), HBO y HBO Max (una de las principales plataformas de streaming junto con Netflix, Disney+ y Amazon Prime). Por su parte, la segunda empresa, bautizada como Global Networks, enfocará principalmente en desarrollar nuevas e innovadoras formas de colaboración con los distribuidores para generar valor añadido para la audiencia televisiva. Se espera que un aspecto clave de sus operaciones sea la mejora del flujo de caja libre. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Si bien el mercado de servicios de streaming está creciendo significativamente y la demanda de servicios de cine tras la pandemia se mantiene alta, los ingresos de Warner Bros muestran una tendencia a la baja. El beneficio neto se ve aún peor, habiendo sido negativo desde el segundo trimestre de 2022 (con la excepción del tercer trimestre de 2024). Al mismo tiempo, la deuda de la empresa disminuye regularmente y los gastos de inversión se mantienen relativamente estables, lo que genera un potencial margen para mejorar los flujos de caja generados. Cotización de las acciones de Warner Bros Las acciones de Warner Bros subieron más del 9% en la preapertura bursátil, acercándose a los niveles observados antes de la ola de ventas provocada por el anuncio de aranceles durante el "Día de la Liberación". Se ha formado una bandera en el gráfico de la compañía, cuya ruptura indica un potencial teórico de crecimiento continuo. Según el análisis técnico clásico, el rango de ruptura de las acciones de Warner Bros alcanza los 12,35 dólares. Fuente: xStation

