Las acciones de Williams Sonoma caen un 6%

Las acciones de Williams Sonoma (WSM.US), minorista de artículos de cocina y muebles para el hogar de alta gama, caen tras su presentación de resultados del cuarto trimestre de 2024. A pesar de que las cifras han superado las expectativas de Wall Street, el mercado está castigando a la compañía, que retrocede un 6% en Bolsa. Las acciones de Williams Sonoma se hunden pese a sus buenos resultdos En concreto, los resultados de Williams Sonoma muestran que los ingresos han crecido un 8% interanual, alcanzando los 2.460 millones de dólares, mientras que el beneficio ajustado por acción (BPA) de 3,28 dólares superó en un 11,5% el consenso de los analistas. Además, las ventas intertrimestrales aumentaron un 3,1% en el cuarto trimestre. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Ingresos : 2.460 millones de dólares frente a las expectativas de los analistas de 2.360 millones de dólares (+8 % interanual, superando las expectativas en un 4,5 %)

: 2.460 millones de dólares frente a las expectativas de los analistas de 2.360 millones de dólares (+8 % interanual, superando las expectativas en un 4,5 %) BPA ajustado: 3,28 dólares frente a las expectativas de los analistas de 2,94 dólares (superando las expectativas en un 11,5 %)

3,28 dólares frente a las expectativas de los analistas de 2,94 dólares (superando las expectativas en un 11,5 %) Previsión para 2025: Ventas estables interanuales (en línea con las previsiones) y margen operativo del 17,6 % (por debajo de las expectativas del 18,1 %)

Ventas estables interanuales (en línea con las previsiones) y margen operativo del 17,6 % (por debajo de las expectativas del 18,1 %) Margen operativo: 21,5 %, superior al 20,1 % del mismo trimestre del año anterior

21,5 %, superior al 20,1 % del mismo trimestre del año anterior Margen de flujo de caja libre (FCF): 23 %, inferior al 27,3 % del año anterior

23 %, inferior al 27,3 % del año anterior Número de tiendas : 512 al final del trimestre frente a las 518 del año anterior

: 512 al final del trimestre frente a las 518 del año anterior Crecimiento de las ventas comparables: +3,1 % interanual (frente al -6,8 % del 4T de 2023) En 2024, Williams Sonoma obtuvo unos beneficios de 8,79 dólares por acción, generando 7,71$ mil millones en ganancias netas, de los cuales 1,13$ mil millones se atribuyeron al cuarto trimestre. Por el contrario, durante el año completo, los ingresos de la compañía han disminuido un 1,6% interanual. Los inversores están preocupados por las proyecciones de crecimiento estancadas, la creciente incertidumbre sobre los posibles costes arancelarios y la demanda de los productos de la compañía, lo que explica la caída que están sufriendo las acciones de Williams Sonoma. Wall Street no está satisfecho con las decepcionantes perspectivas de margen operativo y las previsiones de ingresos estancadas. Sin embargo, la cautelosa comunicación de la compañía deja margen para posibles revisiones al alza de las previsiones de ingresos más adelante en el año. Fuente: xStation5 Dashboard de Williams Sonoma Financial Multiples A pesar de la desaceleración del crecimiento, la valoración de Williams-Sonoma se mantiene en un rango alto de dos dígitos en su ratio precio-beneficio. Al mismo tiempo, la empresa tiene una exposición significativa a los ciclos económicos del sector del mueble y la reforma del hogar, y sus productos son, en teoría, fáciles de sustituir. Dadas las condiciones de mercado más débiles y las previsiones dispares, el mercado podría justificar una revisión del precio de la valoración de la empresa. Además, el retorno sobre el capital invertido (ROIC) ha disminuido, mientras que el coste medio ponderado del capital (WACC) muestra una tendencia al alza, lo que sugiere una posible presión sobre la rentabilidad. Un mayor gasto en CAPEX podría lastrar aún más los márgenes en los próximos trimestres. El mayor riesgo sigue siendo la débil demanda de los consumidores, y la debilidad de los datos económicos estadounidenses podría afectar negativamente a la empresa si esta tendencia continúa. Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

