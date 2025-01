Las acciones de Xylem (XYL.US), líder mundial en soluciones de tecnología hídrica, se encuentran estratégicamente posicionada en la intersección de dos tendencias críticas: la creciente escasez de agua y las crecientes demandas de agua derivadas de los avances tecnológicos. Con una capitalización de mercado de 28.160 millones de dólares, Xylem ofrece tecnologías y servicios esenciales para la gestión, el tratamiento y el transporte del agua, y presta servicios a empresas de servicios públicos y clientes industriales de todo el mundo. Resultados del Xylem para el tercer trimestre del año fiscal 2024 Ingresos: $2.104 mil millones (+1,35 % interanual) frente a la estimación de $2.175 mil millones

BPA ajustado: $1,11 frente a $0,99 interanual (+12,12 %)

Ingresos netos: $217 millones

Margen de ingresos netos: 10,3 % (+300 pb interanual)

Margen de EBITDA ajustado: 21,2 % (+140 pb interanual)

Órdenes: +8 % interanual Ingresos vs Estimaciones. Fuente: Bloomberg Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Evolución Estratégica de Xylem (XYL.US) Los recientes movimientos estratégicos de Xylem demuestran su compromiso con el liderazgo tecnológico y la expansión del mercado a través de varias iniciativas clave. La compañía ha fortalecido sus capacidades digitales a través de la adquisición de una participación mayoritaria en Idrica, que ha mejorado la plataforma Xylem Vue para proporcionar información en tiempo real para los servicios de agua. Esta integración permite a los clientes abordar mejor los desafíos como la pérdida de agua y el envejecimiento de la infraestructura con soluciones más sofisticadas. En el mercado europeo, Xylem ha reforzado su presencia a través de la adquisición de Heusser Water Solutions AG en Suiza, agregando una importante experiencia local en soluciones avanzadas de bombeo y tratamiento. La compañía también ha ampliado su cartera de innovación con una inversión de $50 millones en capital de riesgo corporativo, dirigida a empresas emergentes que desarrollan soluciones para la escasez de agua, la calidad y la descarbonización. Esto se basa en asociaciones exitosas con empresas como Burnt Island Ventures y demuestra el compromiso de Xylem de fomentar el avance tecnológico en el sector del agua. Descripción general del segmento comercial Xylem opera a través de cuatro segmentos principales, cada uno de los cuales atiende distintas necesidades del mercado. El segmento de Infraestructura del Agua, que representa el 40% de los ingresos, se centra en el transporte y tratamiento del agua a través de bombas, filtración, equipos de tratamiento y controles. Este segmento atiende a una combinación geográfica de 35% de EE. UU., 35% de Europa Occidental y 30% de mercados emergentes, con mercados finales divididos entre empresas de aguas residuales (60%) y aplicaciones industriales (40%). El segmento de Agua Aplicada contribuye con el 25% de los ingresos y se especializa en soluciones industriales y de construcción, incluidas bombas, válvulas, intercambiadores de calor y controles. Este segmento mantiene una presencia más fuerte en EE. UU. con un 50%, mientras que Europa Occidental y los mercados emergentes representan el 20% y el 30% respectivamente. La empresa atiende a los mercados finales industriales (45%) y de soluciones de construcción (55%). Medición y Soluciones de Control, que representa el 24% de los ingresos, ofrece soluciones de medición y prueba inteligentes principalmente al mercado de EE. UU. (65%), con presencia adicional en Europa Occidental (15%) y mercados emergentes (20%). El segmento atiende predominantemente a empresas de agua potable (85%) y el resto se centra en aplicaciones industriales. El segmento de Soluciones y Servicios Integrados, si bien es el más pequeño (11 % de los ingresos), ofrece servicios especializados de tratamiento y evaluación. Este segmento mantiene un fuerte enfoque en los Estados Unidos (80 %) y atiende principalmente a clientes industriales (70 %) y a empresas de servicios públicos (30 %). Factores de crecimiento de Xylem La expansión de la inteligencia artificial y los centros de datos representa una importante oportunidad de crecimiento para Xylem. Las crecientes demandas de agua para enfriar las operaciones de los centros de datos han creado nuevos mercados para soluciones de uso eficiente del agua. Xylem se ha posicionado bien en este espacio a través de asociaciones estratégicas, incluida la colaboración con DataRobot para capacidades de evaluación de tuberías impulsadas por IA. Uso de agua y energía de Google. Fuente: Bloomberg El creciente mercado de la desalinización presenta otra oportunidad importante para las tecnologías de tratamiento de agua de Xylem. Según la Comisión Global sobre la Economía del Agua, se espera que la demanda mundial de agua dulce supere la oferta en un 40 % para 2030, por lo que la desalinización se está volviendo cada vez más crítica para la seguridad hídrica. Las previsiones de la industria de Morgan Stanley y Fortune Business Insights proyectan que el mercado mundial de la desalinización crecerá a una tasa anual compuesta superior al 8 %, con una posible expansión de 23 000 millones de dólares en 2023 a casi 50 000 millones de dólares en 2032. Las tecnologías de tratamiento avanzadas de Xylem y su presencia mundial la posicionan bien para captar participación en este mercado en expansión. Mapa de riesgo de sequía. Fuente: Bloomberg Las regulaciones ambientales siguen impulsando la demanda de las soluciones de Xylem, en particular con las nuevas regulaciones de la EPA sobre PFAS que exigen que más de 5000 sistemas de agua de EE. UU. actualicen sus capacidades de tratamiento. Las probadas tecnologías de remediación de PFAS de Xylem, con más de 80 instalaciones completadas, posicionan a la empresa como líder en el abordaje de estos desafíos regulatorios. La modernización de la infraestructura proporciona otro vector de crecimiento sustancial, ya que la infraestructura hídrica envejecida en los mercados desarrollados requiere una actualización mientras que los mercados emergentes continúan construyendo nuevos sistemas. La emisión de bonos municipales de $33,4 mil millones para proyectos hídricos en 2024 indica un fuerte compromiso del sector público con la mejora de la infraestructura hídrica. De cara al año completo de 2024, la administración espera que los ingresos alcancen los $8,5 mil millones, lo que representa un aumento interanual del 15 % con un crecimiento orgánico del 5 %. La empresa prevé un margen de EBITDA ajustado de aproximadamente el 20,5% y ha reducido su previsión de EPS ajustada a 4,22-4,24 dólares. Se espera que la conversión del flujo de caja libre supere el 120% de los ingresos netos. Valoración de las acciones de Xylem Basándonos en nuestro análisis de Xylem utilizando datos históricos y la orientación de la empresa, hemos desarrollado proyecciones que suponen un escenario de crecimiento moderado. Nuestro caso base incorpora un crecimiento de los ingresos del 11% y un margen operativo del 17% durante el período de previsión de 5 años. Dado el impacto significativo del valor terminal en las valoraciones de DCF, en particular para las previsiones a 5 años, hemos utilizado una tasa de crecimiento de los ingresos terminales más conservadora del 5,5% y un WACC terminal del 10%, en comparación con el 11% durante el período de previsión. Bajo estas suposiciones, nuestro modelo de DCF indica un valor intrínseco de 137,84 dólares por título para las acciones de Xylem, lo que sugiere un potencial alcista del 19% a partir del precio actual de la acción de 115,91 dólares. Sin embargo, es fundamental reconocer que las valoraciones de DCF son muy sensibles a los supuestos de entrada. Las matrices de sensibilidad adjuntas ilustran cómo varía la valoración en diferentes escenarios para las tasas de margen operativo, crecimiento de los ingresos, WACC terminal y crecimiento de los ingresos terminales. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Research Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Research Para evaluar la valoración relativa de las acciones de Xylem, analizamos un grupo de pares de cuatro empresas comparables en el sector de tecnología del agua industrial: Parker Hannifin, Ingersoll-Rand, Veolia e Idex. La comparación de pares revela información interesante sobre el posicionamiento de mercado y las métricas de valoración de Xylem. Las valoraciones basadas en múltiplos muestran señales mixtas en diferentes métricas. El uso de múltiplos de P/E y P/E a futuro sugiere una posible caída, con valoraciones implícitas de $92,88-$98,72 basadas en valoraciones medias. Sin embargo, los múltiplos de P/BV y EV/V a futuro indican un potencial alcista significativo, con valoraciones implícitas de $170,95 y $171,19 respectivamente. El enfoque ponderado por capitalización, que tiene en cuenta las diferencias de tamaño de las empresas, sugiere valores que van desde $85,40 (P/FCF) a $212,74 (P/BV). Cabe destacar que las acciones Xylem cotizan a múltiplos más altos que la mediana del grupo de pares en varias métricas, con un P/E de 35,39x en comparación con la mediana de sus pares de 29,52x, y un P/E adelantado de 24,65x frente a 23,25x de sus pares. Esta valoración premium podría justificarse por la sólida posición de mercado de la empresa y las perspectivas de crecimiento en el sector de la tecnología del agua, aunque también sugiere un margen limitado para la expansión de múltiplos. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Research Analistas: las acciones de Xylem tienen 22 recomendaciones, con 14 de "compra" y el precio más alto de $166 y 8 de "mantener". El pronóstico del precio promedio de las acciones a 12 meses es de $146.86, lo que implica un potencial alcista del 26.7% desde el precio actual. Análisis técnico de las acciones de Xylem (intervalo diario) Las acciones de Xylem cotizan actualmente por debajo del nivel clave en el nivel de retroceso de Fibonacci del 38.2%. Para los bajistas, el objetivo será el nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8%, que actuó como un fuerte soporte hace un año y anteriormente condujo a un repunte. Para los alcistas, el objetivo clave es recuperar el nivel de retroceso de Fibonacci del 38.2%, que sirvió como un fuerte nivel de soporte durante la corrida alcista anterior. El RSI está mostrando signos tempranos de una posible divergencia alcista, pero aún se está consolidando cerca de valores de sobreventa. Mientras tanto, el MACD sigue ajustado sin una dirección clara, aunque favorece ligeramente una perspectiva alcista. Fuente: xStation

