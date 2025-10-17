Las acciones de Zions Bancorporation se hunden

- La reducción de valor se relaciona con dos préstamos con denuncias de tergiversaciones e incumplimientos contractuales.
Zions Bancorporation está sometida a una importante presión bajista del mercado tras conocerse que 2 préstamos que ha otorgado valen 50 millones menos debido a procedimientos legales en curso. El motivo se encuentra en las acusaciones de tergiversaciones realizadas durante el proceso de suscripción de los préstamos y del incumplimiento por parte de estos clientes de sus obligaciones contractuales. Si bien el banco enfatizó que estos préstamos no están relacionados con casos problemáticos previamente conocidos, como Tricolor o First Brands (lo que pretendía distanciar la reducción actual de los problemas pasados y demostrar que se trata de asuntos nuevos e independientes), el evento en sí mismo plantea serias dudas sobre la eficacia de las prácticas crediticias y la gestión de riesgos de la institución.
Las acciones de Zions Bancorporation se desploman
El mercado reaccionó de inmediato a las informaciones, lastrando las acciones de Zions Bancorporation un 13%, lo que refleja la creciente preocupación por la estabilidad del banco y la calidad de su cartera de préstamos. Esta situación es especialmente preocupante en el contexto más amplio de los desafíos que enfrenta el sector bancario regional, que se pusieron de manifiesto durante la crisis de Silicon Valley Bank y otros problemas bancarios regionales, donde el aumento del riesgo crediticio obligó a revisar los balances y presionó las valoraciones de las acciones.
El informe de resultados del tercer trimestre de Zions Bancorporation es crucial, ya que servirá como prueba clave para el banco y proporcionará a los inversores pistas sobre si los problemas crediticios son incidentes aislados o indican debilidades más sistémicas en las políticas de gestión de riesgos. El banco continúa enfrentándose a desafíos relacionados con el mercado de préstamos al consumo, que podrían abarcar más allá de los dos préstamos afectados por la depreciación, lo que justifica una estrecha vigilancia por parte de los accionistas.
