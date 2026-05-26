Las acciones espaciales se disparan mientras Wall Street espera la IPO de SpaceX 📈

El sector espacial vuelve a convertirse en uno de los temas más atractivos de Wall Street, a medida que los inversionistas se posicionan cada vez más ante la esperada salida a bolsa de SpaceX. El entusiasmo en torno a la compañía de Elon Musk está impulsando alzas generalizadas entre proveedores de lanzamientos de cohetes, empresas de infraestructura orbital y compañías de comunicaciones satelitales. Los mercados consideran que la posible valoración de SpaceX, estimada en hasta USD 1,75 billones, podría redefinir de manera significativa los parámetros de valoración en toda la industria de tecnología espacial.

Prueba de Starship: la explosión no afecta el sentimiento

A pesar de algunos problemas técnicos, la última prueba de vuelo de Starship fue percibida en gran medida de forma positiva por el mercado. SpaceX completó el duodécimo vuelo de prueba de su sistema Starship utilizando la nueva etapa superior Starship V3 junto con el rediseñado propulsor Super Heavy V3. La etapa superior desplegó con éxito simuladores de Starlink y dos satélites de prueba antes de realizar maniobras aerodinámicas previas a una explosión planificada durante el amerizaje en el océano Índico.

Los principales problemas surgieron en el lado del propulsor Super Heavy, ya que sus motores no lograron reencenderse correctamente durante la secuencia de aterrizaje simulada. Sin embargo, el mercado no interpreta esto como un fracaso del programa, sino como otra etapa dentro del proceso iterativo de recopilación de datos de SpaceX. Los inversionistas entienden cada vez más que las explosiones controladas siguen siendo parte de la filosofía de desarrollo de la compañía.

Las acciones espaciales más pequeñas lideran el rally

La última ola de compras fue impulsada principalmente por el prospecto de la IPO de SpaceX, que por primera vez reveló más detalles sobre la escala del negocio de la compañía. Más allá de los cohetes, SpaceX se está posicionando cada vez más en torno a servicios satelitales, inteligencia artificial y, potencialmente, infraestructura de datos orbitales.

Entre los mayores movimientos del sector destacan:

Redwire subió más de 22%, extendiendo su fuerte tendencia alcista de 2026.

subió más de 22%, extendiendo su fuerte tendencia alcista de 2026. Momentus se disparó cerca de 70%, beneficiándose del renovado interés por el transporte orbital y la infraestructura espacial.

se disparó cerca de 70%, beneficiándose del renovado interés por el transporte orbital y la infraestructura espacial. Firefly Aerospace avanzó casi 18%.

avanzó casi 18%. Rocket Lab subió alrededor de 4% y sigue siendo una de las alternativas cotizadas más importantes frente a SpaceX.

subió alrededor de 4% y sigue siendo una de las alternativas cotizadas más importantes frente a SpaceX. Intuitive Machines escaló cerca de 15%, apoyada por la creciente narrativa de infraestructura lunar.

escaló cerca de 15%, apoyada por la creciente narrativa de infraestructura lunar. ViaSat avanzó tras conocerse la noticia de un nuevo contrato militar por más de USD 437 millones.

SpaceX podría convertirse en la “Nvidia del sector espacial”

Desde la perspectiva de los mercados de capitales, SpaceX podría convertirse para la industria espacial en lo que Nvidia fue para la inteligencia artificial. Una valoración potencial de USD 1,75 billones establece un parámetro completamente nuevo para el sector y anima a los inversionistas a buscar a la “próxima SpaceX” entre compañías más pequeñas que cotizan en bolsa.

El sector sigue siendo altamente especulativo, a menudo dependiente de flujos de caja lejanos y de grandes gastos de capital. Sin embargo, la IPO de SpaceX podría cambiar fundamentalmente la forma en que los inversionistas perciben la industria, desplazándola desde una temática de especulación tecnológica de nicho hacia una historia de inversión más amplia vinculada a infraestructura, defensa, comunicaciones satelitales y economía orbital.

Acciones de Redwire

Fuente: xStation5