Nvidia, líder indiscutible de la revolución de la IA en el segmento de GPUs, está enviando una de sus señales estratégicas más contundentes desde el inicio del boom de la inteligencia artificial. El mercado de procesadores (CPU) se está convirtiendo en su nuevo frente de expansión. La proyección de que el mercado global de CPUs podría alcanzar un valor de 200.000 millones de dólares no es solo una estimación ambiciosa: es una declaración clara de que Nvidia pretende entrar en un segmento dominado históricamente por Intel y AMD, y capturar parte de la infraestructura de centros de datos de nueva generación.

Nvidia incluye a China en sus planes

Un pilar clave de esta estrategia es el desarrollo de chips propios basados en ARM, incluida la serie Grace. Nvidia está construyendo una visión de ecosistema de IA completo, que abarca GPUs, CPUs y una arquitectura de servidor integral para hyperscalers y centros de datos que ejecutan modelos de inteligencia artificial. El mayor impacto para el mercado es que Nvidia ha incluido explícitamente a China en su previsión de un mercado de CPUs de 200.000 millones. Esto es un mensaje muy relevante para los inversores, ya que indica que la compañía no planea abandonar uno de los mayores mercados tecnológicos del mundo, pese a las restricciones de exportación entre Estados Unidos y China.

Esto crea el clásico “paradigma China”, con sus pro y sus contras.

Lado positivo

Nvidia sugiere que puede seguir monetizando la demanda china .

Las arquitecturas basadas en ARM y las plataformas CPU podrían ofrecer más flexibilidad regulatoria que las GPUs avanzadas sujetas a controles de exportación.

Refuerza la narrativa de que el boom de la IA sigue en una fase temprana y que Nvidia aún tiene un mercado direccionable enorme.

Lado negativo

Incluir China en previsiones a largo plazo implica alto riesgo geopolítico .

Una escalada en las tensiones Estados Unidos–China podría limitar el acceso de Nvidia al mercado chino y obligar a revisar expectativas de ingresos.

Los inversores compran una historia de crecimiento explosivo, pero deben asumir mayor volatilidad en la valoración.

¿Qué supone el movimiento de Nvidia para la industria y los inversores?

Estratégicamente, esto supone un giro mayor para toda la industria. Nvidia deja de ser vista solo como un fabricante de GPUs y se posiciona como un proveedor dominante de infraestructura completa de IA para centros de datos modernos. Esto supone un desafío directo a Intel y AMD.

Si grandes proveedores de nube como Amazon, Microsoft o Google adoptan de forma más amplia las CPUs de Nvidia, podría producirse un cambio estructural en la dinámica del sector. El mercado empezaría a valorar no solo el dominio de Nvidia en aceleradores de IA, sino también su potencial para capturar una parte significativa del mercado de CPUs, valorado en cientos de miles de millones.

Para los accionistas de Nvidia, además, el mensaje es claramente positivo. Con este movimiento, Nvidia amplía su mercado direccionable total (TAM), a la par que abre nuevas fuentes de ingresos a largo plazo. Así, incluso un éxito limitado en el segmento de CPUs podría traducirse en decenas de miles de millones de dólares adicionales en ingresos anuales.

En lo que llevamos de año, las acciones de Nvidia suben más de un 15%.