- Los futuros de Wall Street ceden ligeramente
- Los semiconductores lideran con fuerza
- La probabilidad de subidas de tipos en EE. UU. repunta
- UBS triplica el precio objetivo de Micron por acuerdos de DDR5 a largo plazo, menor volatilidad y márgenes más estables
- Los futuros de Wall Street ceden ligeramente
- Los semiconductores lideran con fuerza
- La probabilidad de subidas de tipos en EE. UU. repunta
- UBS triplica el precio objetivo de Micron por acuerdos de DDR5 a largo plazo, menor volatilidad y márgenes más estables
Los futuros de Wall Street cotizan ligeramente a la baja este martes, mientras los inversores evalúan con cautela la incertidumbre en torno a un posible acuerdo entre EE. UU. e Irán, tras los recientes ataques estadounidenses contra objetivos seleccionados en territorio iraní. Al mismo tiempo, los mercados siguen muy sensibles a la volatilidad del petróleo, con el crudo repuntando casi 3 USD y el Brent superando de nuevo los 96 USD/barril.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro caen, mientras que el sector tecnológico —especialmente los semiconductores— registra fuertes avances liderados por Micron Technology. A pesar del retroceso en los futuros, los índices cash abrieron al alza, con el Nasdaq 100 subiendo un 1% y el S&P 500 un 0,5%.
Donald Trump afirmó que las negociaciones con Irán “avanzan bien”, aunque advirtió que EE. UU. podría intensificar la acción militar si fracasan. Washington confirmó haber llevado a cabo “ataques en defensa propia” en el sur de Irán, dirigidos a lanzadores de misiles y embarcaciones que supuestamente intentaban desplegar minas.
Los rendimientos del Tesoro estadounidense cayeron tras la reapertura del mercado tras el Memorial Day, con el 10 años bajando del 4,5%.
Las expectativas de recortes de tipos a corto plazo se reducen: el mercado asigna ahora una probabilidad del 8,5% a una subida en julio, frente al 0,9% de hace un mes.
Los inversores esperan el dato de confianza del consumidor del Conference Board, previsto para las 15:00 GMT. Los mayores avances se concentran en el sector de semiconductores, especialmente en Micron.
Gráfico del Nasdaq 100
Noticias corporativas
El sector de semiconductores avanza con fuerza:
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Qualcomm y AMD suben más del 3%.
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Micron Technology se convierte en el centro de atención del mercado.
En contraste, el sector petrolero rinde por debajo del crudo: BP cae casi 4% tras el cese inesperado del presidente Albert Manifold, en medio de preocupaciones sobre gobernanza y estándares de gestión.
Lear Corp. sube un 2% después de que TD Cowen elevara su recomendación de Hold a Buy, argumentando que el proveedor automotriz está bien posicionado para la producción norteamericana, que podría ser más fuerte de lo previsto.
Micron Technology: UBS dispara el precio objetivo y las acciones suben un 10%
Las acciones de Micron Technology se disparan en el premarket después de que UBS triplicara su precio objetivo, desde 535 USD hasta 1.625 USD. No se trata de una simple mejora cíclica ligada a precios de DRAM/NAND, sino de una tesis estructural: el mercado de memoria estaría entrando en una fase mucho más favorable gracias a acuerdos de suministro a largo plazo con grandes clientes.
Puntos clave del informe de UBS
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Una parte creciente del volumen de DDR, especialmente DDR5 para servidores, se asegura ahora mediante acuerdos de 3–5 años, con volúmenes garantizados y precios parcialmente fijados.
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Para Micron, esto implica:
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menor volatilidad de beneficios,
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mayor visibilidad de demanda,
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márgenes más estables en un segmento históricamente muy cíclico.
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Los hyperscalers habrían asegurado ya 60–70% del volumen global de DDR5 para servidores bajo estos acuerdos reforzados.
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Esto fortalece la posición de Micron en el segmento de memoria de mayor valor, impulsado por IA, centros de datos y mayores necesidades de ancho de banda.
UBS elevó sus previsiones de BPA para Micron a:
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155 USD en 2027
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167 USD en 2028
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117 USD en 2029
Incluso en un ciclo bajista moderado en 2029, el BPA se mantendría por encima de 100 USD.
El nuevo precio objetivo implica un potencial alcista superior al 100%, basado en un múltiplo de 15x beneficios forward. UBS argumenta que, con mayor estabilidad de beneficios y un papel cada vez más estratégico de la memoria en la IA, Micron no debería cotizar con un descuento tan grande frente a líderes como Nvidia.
La visión positiva fue reforzada por Mizuho, que reiteró su recomendación Outperform y mantiene a Micron como uno de sus principales picks del sector. Según el banco, la memoria DRAM y NAND sigue siendo fundamental para la infraestructura de IA, con una demanda que probablemente superará a la oferta al menos hasta 2026–2027.
Gráfico con la cotización de las acciones de Micron
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