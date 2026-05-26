Los futuros de Wall Street cotizan ligeramente a la baja este martes, mientras los inversores evalúan con cautela la incertidumbre en torno a un posible acuerdo entre EE. UU. e Irán, tras los recientes ataques estadounidenses contra objetivos seleccionados en territorio iraní. Al mismo tiempo, los mercados siguen muy sensibles a la volatilidad del petróleo, con el crudo repuntando casi 3 USD y el Brent superando de nuevo los 96 USD/barril.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro caen, mientras que el sector tecnológico —especialmente los semiconductores— registra fuertes avances liderados por Micron Technology. A pesar del retroceso en los futuros, los índices cash abrieron al alza, con el Nasdaq 100 subiendo un 1% y el S&P 500 un 0,5%.

Donald Trump afirmó que las negociaciones con Irán “avanzan bien”, aunque advirtió que EE. UU. podría intensificar la acción militar si fracasan. Washington confirmó haber llevado a cabo “ataques en defensa propia” en el sur de Irán, dirigidos a lanzadores de misiles y embarcaciones que supuestamente intentaban desplegar minas.

Los rendimientos del Tesoro estadounidense cayeron tras la reapertura del mercado tras el Memorial Day, con el 10 años bajando del 4,5%.

Las expectativas de recortes de tipos a corto plazo se reducen: el mercado asigna ahora una probabilidad del 8,5% a una subida en julio, frente al 0,9% de hace un mes.

Los inversores esperan el dato de confianza del consumidor del Conference Board, previsto para las 15:00 GMT. Los mayores avances se concentran en el sector de semiconductores, especialmente en Micron.