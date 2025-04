Las actas reflejan la determinación del BCE de navegar en un panorama económico complejo

El par EUR/USD subió ligeramente tras la publicación de las actas de la reunión de marzo del BCE, que confirman el enfoque gradual del banco central hacia la flexibilización monetaria. El informe indica que la inflación continúa avanzando hacia el objetivo del 2% a pesar de la presión de los precios de la energía y los persistentes efectos salariales. El Consejo de Gobierno insiste en una estrategia cautelosa para futuros ajustes de política monetaria, dada la elevada incertidumbre global y la reciente evolución fiscal en la eurozona. Sin embargo, la mayoría de las observaciones podrían estar desactualizadas tras los anuncios de tarifas de ayer. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Aspectos clave de las actas: Evolución de los mercados financieros Los mercados de la eurozona muestran una mejora en la percepción del riesgo, con la renta variable europea superando a la estadounidense por primera vez en casi una década.

Las sorpresas de los datos económicos se tornaron positivas en febrero, alcanzando su nivel más alto desde abril de 2024.

Los participantes del mercado esperan una senda gradual de flexibilización monetaria, con menos recortes de tipos previstos para 2025.

Las condiciones financieras se han relajado sustancialmente desde finales de 2023, aunque los recientes aumentos en los rendimientos a largo plazo podrían compensar parcialmente esta tendencia. Perspectivas económicas y de inflación La inflación general disminuyó al 2,4 % en febrero, frente al 2,5 % de enero.

La inflación energética bajó del 1,9 % al 0,2 %, mientras que la inflación de los servicios se moderó del 3,9 % al 3,7 %.

La mayoría de los indicadores sugieren que la inflación se estabilizará en torno al objetivo del 2 % a medio plazo.

Las proyecciones del personal técnico del BCE anticipan que la inflación alcanzará el 2,3 % en 2025, antes de descender al 1,9 %. en 2026 y 2,0% en 2027

El crecimiento salarial continúa moderándose, y el crecimiento salarial negociado se reducirá al 4,1% en el cuarto trimestre de 2024 Incertidumbres crecientes El Consejo de Gobierno observó una "incertidumbre excepcional", descrita como "multidimensional" (política, geopolítica, comercial y fiscal).

El proteccionismo comercial de EE. UU. genera importantes obstáculos para la economía mundial.

El posible aumento del gasto en defensa en la eurozona podría afectar las perspectivas fiscales.

Las proyecciones de crecimiento se revisaron a la baja al 0,9% para 2025 y al 1,2% para 2026.

Perspectivas políticas

El BCE redujo los tipos de interés clave en 25 puntos básicos, y el tipo de la facilidad de depósito pasó del 2,75% al ​​2,50%.

El Consejo de Gobierno modificó su redacción de "la política monetaria sigue siendo restrictiva" a "la política monetaria se está volviendo significativamente menos restrictiva".

Las futuras decisiones sobre los tipos se seguirán tomando reunión por reunión, sin Compromiso previo con una trayectoria de tasas específica. Las actas reflejan la determinación del BCE de navegar en un panorama de incertidumbre global y al mismo tiempo garantizar que la inflación se estabilice en el 2% en el mediano plazo, pero con una mayor vigilancia respecto de los posibles riesgos al alza para la inflación derivados de tensiones geopolíticas, conflictos comerciales y políticas fiscales expansivas.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.