Las aerolíneas europeas se desploman por el shock del petróleo tras los ataques en Ormuz

El segmento de aerolíneas europeas sufre durante la sesión de hoy, como lo muestran las correcciones de entre el 4% y el 6% en su cotización. Esta jornada de fuertes ventas se lleva por delante más de 1.700 millones de euros de capitalización combinada entre las tres compañías, que ahora cotizan a 5,3 euros (IAG), 9,3 euros (Lufthansa) y 13 euros (Air France-KLM).

El detonante es la escalada militar en el estrecho de Ormuz

La sacudida se origina porque el Brent se dispara un 4% intradía hasta los 78,9 $ por barril, después de que Estados Unidos lanzase ataques contra objetivos iraníes en respuesta a la agresión de la Guardia Revolucionaria (IRGC) a tres buques comerciales —incluyendo el metanero catarí Al Rekayat y el superpetrolero saudí Wedyan— en el estrecho de Ormuz.

El CENTCOM confirma haber golpeado más de 80 objetivos —sistemas antiaéreos, radares, baterías antibuque y más de 60 lanchas rápidas del IRGC— en Bandar Abbas, Qeshm y Sirik, y Teherán ha respondido con alertas de misiles sobre Baréin y Kuwait. El Departamento del Tesoro, además, ha revocado la licencia GL X que permitía a Irán vender crudo en el mercado internacional en dólares, endureciendo aún más la ecuación de oferta.

Por el estrecho fluye alrededor del 20% del petróleo y GNL del mundo, por lo que cualquier riesgo de bloqueo o de accidente severo se traslada de forma inmediata a la prima geopolítica del Brent.

¿Cómo está afectando la volatilidad del precio del petróleo a las aerolíneas?

El combustible de aviación —el jet fuel, que se refina a partir del crudo— es la primera partida de costes de la gran mayoría de aerolíneas (oscila entre el 25% y el 30% de los costes operativos). La correlación es directa: cuando el Brent sube con fuerza, el margen del beneficio del jet se amplía y las coberturas solo amortiguan una parte del golpe, no lo neutralizan. A eso se suman tres canales adicionales de contagio:

Márgenes: cada dólar sostenido de subida del Brent recorta beneficio operativo si no se puede repercutir en el precio del billete.

Demanda: un shock geopolítico en Oriente Medio pesa sobre el tráfico de largo radio (rutas hacia Asia y Golfo) por cierres de espacio aéreo, desvíos y encarecimiento de seguros.

Divisa y financiación: el jet fuel se paga en dólares; un episodio de “risk-off” suele fortalecer el billete verde frente al euro, encareciendo aún más la factura para las europeas.

Impacto específico para cada aerolínea

IAG (-4,2%) — Es la que mejor aguanta relativamente, y la razón es estructural. El grupo hispano-británico mantiene una política de cobertura de combustible más disciplinada que sus pares y una exposición porcentualmente menor al corredor Europa-Asia, ya que su núcleo de largo radio es el Atlántico Norte (British Airways JFK/LAX, Iberia hacia Latinoamérica). Estas rutas no sobrevuelan Oriente Medio, por lo que un cierre de espacio aéreo iraní o del Golfo no fuerza desvíos operativos relevantes. El punto débil es el segmento premium leisure transatlántico: si el shock se prolonga y arrastra a la macro estadounidense, la demanda business y la clase Club de BA —principal palanca de márgenes— pueden resentirse. Vueling, muy expuesta al ocio mediterráneo, es menos sensible al crudo pero muy sensible al sentimiento de consumo.

Air France-KLM (-4,9%) — Golpe intermedio pero con lecturas negativas idiosincráticas. Air France opera una amplia red hacia el sudeste asiático y África oriental (Bangkok, Singapur, Delhi, Nairobi) donde las rutas óptimas pasan por espacio aéreo iraní o del Golfo. Un desvío al norte (por Kazajistán/China) o al sur (por Egipto/mar Rojo) añade entre 30 minutos y 2 horas de vuelo, quemando combustible extra justo cuando el Brent sube. La compañía ya arrastra un balance más apalancado que IAG y menor colchón de caja, por lo que el mercado castiga con más severidad cualquier deterioro del free cash flow previsto para 2026. Su capitalización es la más modesta del trío y la más volátil a titulares.

Lufthansa (-6,1%) — La más castigada, y no por casualidad. Lufthansa Group (Lufthansa, Swiss, Austrian, Brussels, ITA Airways) es el operador europeo con mayor exposición relativa al hub asiático vía Oriente Medio: Frankfurt y Múnich son puertas naturales hacia India, Golfo y sudeste asiático, con conexiones densas a Dubái, Doha, Bangkok y Singapur. Cualquier restricción del espacio aéreo iraní impacta directamente en la programación. A ello se suma la reciente integración de ITA Airways, que consume capital y reduce el margen de maniobra financiero, y una política de cobertura de combustible tradicionalmente más ligera que la de IAG.

Claves para las próximas sesiones

Por un lado, la duración del pico del Brent: si el crudo se estabiliza en pocas sesiones —escenario compatible con un choque puntual sin bloqueo efectivo del estrecho—, el rebote técnico de las aerolíneas puede ser rápido. Un Brent sostenido por encima de 85–90 $ obligaría a revisar a la baja el consenso de BPA 2026 para las tres.

Por otro lado, el estado del espacio aéreo del Golfo: cierres prolongados en Irán, Iraq o los Emiratos forzarían reprogramaciones estivales en plena campaña de verano, con impacto directo en los resultados de las compañías.

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