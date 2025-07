Las claves de la semana: ¿Están justificadas las subidas del mercado?

Después de una semana en la que hemos visto romper a gran parte de los selectivos mundiales, sus máximos históricos, los mercados comienzan la semana con dudas. Situación del mercado El sábado, Trump publicó las cartas enviadas a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declarando una tasa del 30% para México y la Unión Europea a partir del 1 de agosto. La gran pregunta es si estamos una vez más ante una negociación o si por el contrario serán esta amenaza es la definitiva. Lo hemos visto muchas veces en las últimas semanas: anuncios aduaneros seguidos de suspensiones y exenciones aduaneras, siendo un tira y afloja constante. No vemos por qué debería ser diferente esta vez Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Eso sí, nos preocupa que podamos llegar a una situación en la que el presidente no esté negociando, pero todos piensen que sí. Cuantas más veces ocurre el conocido como TACO Trade, más preocupa que la próxima fecha límite sea realmente la definitiva. De momento, los mercados siguen confiando en los acuerdos comerciales. Pero no hay que olvidar que las crisis ocurren cuando un largo período de estabilidad impide a los inversores ver riesgos que, en retrospectiva, suelen ser bastante obvios. De momento una vez que hemos pasado una recuperación en V del mercado bursátil creemos que los próximos meses podrían parecerse más a un signo de raíz cuadrada. Inconsistencia del mercado El mercado de bonos sigue descontando que el próximo movimiento de la Fed será un recorte de tipos, con la expectativa de que el crecimiento se esté desacelerando. Pero el mercado bursátil está negociando valores cíclicos al alza con respecto a los defensivos, con la expectativa de que el crecimiento está a punto de acelerarse. Esto no es coherente. O bien el mercado de bonos está equivocado y los tipos deben subir debido a la aceleración del crecimiento. O bien, los mercados de valores están equivocados y las acciones deben bajar porque el crecimiento se está desacelerando. Temporada de resultados Hasta el momento, solo el 4% de las empresas del S&P han presentado sus resultados. Las primeras señales son decepcionantes, aunque siendo tan pocos datos aún nos dice poco. Tanto el porcentaje de acciones con sorpresas positivas en sus beneficios como su magnitud son aproximadamente la mitad inferiores a sus promedios recientes.Las industrias con impactos arancelarios comprenden alrededor del 25% de los beneficios del S&P 500, lo que sugiere que el lastre general debería ser modesto. El mercado descuenta que el listón de los resultados trimestrales en EEUU está muy bajo, y que la debilidad del dólar, el optimismo sobre la guerra comercial, la resiliencia del consumidor y la fortaleza del mercado laboral, pueden impulsar los datos, principalmente de las grandes tecnológicas. Los bancos podrían sorprender al alza por las comisiones cobradas en este periodo, mientras se espera que las acciones del sector de la energía sufran un impacto sustancial debido a la caída de los precios del petróleo. Por otro lado, los fabricantes de automóviles y los productos básicos de consumo probablemente soportarán el peso de los aranceles de Trump. La clave estará en los márgenes, si está disminuyendo debido a los aranceles será un gran motivo de preocupación. ¿Renunciará Powell a cargo de la FED? Parece que la Administración está explorando nuevas vías para despedir a Jerome Powell, e incluso se ha rumoreado que el presidente de la FED podría presentar su renuncia. El posible despido de Powell es un riesgo importante y subestimado que podría desencadenar una liquidación del dólar estadounidense y los bonos del Tesoro. Si Trump obliga a Powell a dimitir, en el corto plazo podríamos asistir a una caída de al menos un 5% en el dólar, así como una fuerte impulso en la rentabilidad de los bonos largos de unos 50 puntos básicos. Motivos de la subida del Bitcoin Entramos en una semana clave para el mundo de las criptomonedas y los stablecoins. El bitcoin rompe de nuevo sus máximos históricos por encima de los 120.000 dólares, que poco a poco deja de convertirse en un activo especulativo, para ser una cobertura de la situación macroeconómica, de la deuda y reserva de valor escasa. El siguiente nivel debería ser cercano a los 125.000 dólares. El crecimiento de la demanda institucional y minorista gracias al aumento del mercado, la adopción de los ETF y una regulación cada vez más favorable respecto a las criptomonedas, con nuevas iniciativas como la ley GENIUS o la ley CLARITY, sobre las que el Senado de Estados Unidos debatirá estos días, están favoreciendo al Bitcoin, que podría ver en el actual contexto político un nuevo catalizador. De hecho, las disputas de los últimos días entre Estados Unidos y los BRICS también puede originar que muchos de estos países busquen alternativas de negociación al dólar, cobrando el Bitcoin cada vez un mayor interés. Esta situación, a su vez, también podría observarse con la guerra comercial, que podría llevar a socios comerciales de Estados Unidos a incorporar Bitcoin en sus reservas, como así están haciendo con el oro, para limitar su dependencia al dólar y a los bonos del Tesoro del gigante americano. Otro motivo que puede estar impulsando el precio del Bitcoin es el creciente interés de las empresas por incorporar a la criptomoneda a sus reservas corporativas, copiando una estrategia muy identificada en la empresa Microstrategy. La reciente demanda en los vehículos criptográficos, como hemos visto recientemente con la salida a bolsa de Circle y la promoción de valores tokenizados impulsada por la publicidad de Robinhood, seguirá añadiendo interés de los inversores con nuevas empresas relacionadas que seguirán aumentando el interés del público en general. Pero si hay un motivo que explica el comportamiento alcista del bitcoin, del oro, la vivienda y de los mercados financieros, es sin duda alguna, la deuda. Eventos de la semana EEUU Los datos de inflación se publicarán el martes y serán analizados en busca de cualquier señal para saber si los aranceles ya están haciendo subir los precios y conocer su impacto en los tipos de interés. Esperamos que la Reserva Federal tenga que esperar otro mes para obtener lecturas de inflación elevadas, que creemos que comenzarán a aumentar. El dólar, los salarios, los vehículos o la vivienda podrían presionar al alza, además, cualquier desaceleración del mercado laboral debido a una menor demanda de contratación lo cual también podría afectar la inflación. Una lectura más débil de lo esperado, sumada a datos de actividad económica más débiles, podría generar especulaciones sobre un próximo recorte de los tipos de interés por parte de la Fed. Sin embargo, una lectura más fuerte podría significar que es improbable un recorte de tipos incluso durante este año. Los mercados actualmente estiman una probabilidad inferior al 7% de un recorte de 25 puntos básicos en los tipos de interés el 30 de julio y del 71% en septiembre. La inflación de precios al productor de junio se dará a conocer el miércoles y dará otra señal sobre las presiones inflacionarias. Otros datos sobre la actividad económica incluyen la producción industrial de junio, que se publicará el miércoles, y los datos de ventas minoristas de junio, que se publicarán también el miércoles. La encuesta preliminar de consumidores de julio de la Universidad de Michigan, que se publicará el viernes, ofrecerá un panorama más actualizado de la confianza del consumidor. Eurozona La estimación final de la inflación de la eurozona se publicará el jueves. Los datos provisionales muestran que la inflación anual aumentó ligeramente hasta el objetivo del Banco Central Europeo del 2%. Antes de eso, los datos de inflación en España están previstos para el martes, mientras que la cifra final del IPC de Italia se conocerá el miércoles. El indicador de sentimiento económico ZEW de Alemania para julio se publicará el martes, seguido de los datos de producción industrial de la eurozona para mayo. La gran pregunta es si la pausa arancelaria ha provocado otra ronda de acumulación anticipada o si los datos de producción y exportaciones se han normalizado o incluso revertido como resultado del entorno arancelario más alto en comparación con los niveles anteriores al 2 de abril. China Es una semana crucial en China, ya que los datos del PIB del segundo trimestre nos darán una nueva visión de si el país puede lograr su objetivo de crecimiento del 5% para todo el año. Esperamos que los datos muestren un ritmo de crecimiento relativamente sólido gracias al impulso de las exportaciones. El ciclo de datos comienza con las cifras comerciales de junio que se publicarán el lunes y que se espera que muestren exportaciones más débiles, pero aún resilientes, respaldadas por una tregua temporal que alivió las tensiones entre China y Estados Unidos. También se publicarán datos del sector inmobiliario que se publicará el martes también llamará la atención en medio de expectativas de más estímulos para apoyar al sector. Resto del mundo En Japón se espera que los datos que se publicarán el viernes muestren que la inflación sigue en aumento. A pesar de su tendencia al alza, la incertidumbre sobre las negociaciones comerciales con EE.UU. significa que es poco probable que el Banco de Japón se apresure a subir los tipos de interés. Los datos de inflación del Reino Unido se publicarán el miércoles. Estas cifras atraerán mucha atención dada la preocupación actual por la alta inflación y el débil crecimiento, y lo que esto implica en el Banco de Inglaterra, que probablemente recortará los tipos de interés en agosto. La inflación anual del IPC ha aumentado en los últimos meses y su último nivel se situó en el 3,4 % en mayo, muy por encima del objetivo del 2,0 % del Banco de Inglaterra. Los datos de empleo del jueves podrían indicar un débil crecimiento del empleo, mientras que el crecimiento salarial podría disminuir. Además, está previsto que el Reino Unido venda el jueves bonos gubernamentales británicos, o gilts, con vencimiento en marzo de 2030.

