Semana clave de bancos centrales y macro: Datos de empleo e inflación en EE. UU., decisiones del BCE, BoE y BoJ, y referencias macro de China marcarán el ritmo. Los movimientos en tipos, bonos y divisas serán determinantes para la continuidad del rally, con especial atención a Bitcoin y a los rendimientos a largo plazo.

Viento de cola estacional y fortaleza europea: La estacionalidad favorece claramente a la renta variable (Rally de Santa Claus y efecto enero), con potencial adicional en small caps. El Ibex 35 destaca por su fortaleza, apoyado por bancos y constructoras, mientras la prima de riesgo española sigue estrechándose por una mejora estructural frente a Alemania.

Rotación de mercado en marcha: Tras años de liderazgo tecnológico, se observa un cambio hacia bancos, farmacéuticas y small caps. La burbuja de la IA se enfría sin estallar, y aunque el liderazgo tecnológico podría volver, a corto plazo el protagonismo es más cíclico y defensivo.

La gran rotación de mercado podría haber comenzado finalmente en el tramo final del año.Tras tres ejercicios consecutivos en los que las grandes tecnológicas lideraron los mercados globales, desde el último máximo de Wall Street a finales de octubre se observa un cambio de liderazgo: el sector tecnológico se ha quedado rezagado y el impulso ha pasado a industrias como la banca, las farmacéuticas y las compañías de pequeña capitalización.

Las expectativas de recortes de tipos por parte de los bancos centrales y un aumento histórico de la productividad global impulsado por la inteligencia artificial han reforzado la confianza de los inversores, que hasta hace pocas semanas se mostraban más cautelosos debido a las elevadas valoraciones del mercado.

El optimismo en torno a la IA ha comenzado a enfriarse. La caída de Oracle del jueves, tras anunciar un aumento del gasto en capital y un calendario más amplio de lo previsto para la recuperación de sus ingresos, ha sido un aviso. Además, el movimiento se intensificó el viernes después de que se conocieran retrasos en varios proyectos de centros de datos..

Desde el inicio del actual mercado alcista en octubre de 2022, los inversores ya han vivido varias rotaciones sectoriales, incluida una que impulsó con fuerza a las small caps en el verano de 2024, y en esta ocasión un repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo podría poner en riesgo el actual rally.

En cualquier caso, en todas ellas, las tecnológicas acabaron recuperando rápidamente su liderazgo. Desde nuestro punto de vista la burbuja de la IA se está desinflando, pero no explotando, y si algo han demostrado en estos años, es que siempre encuentran un motivo por el que recuperar la confianza de los inversores.

Estacionalidad

Desde 1929, el S&P 500 ha subido en el 79% de los periodos de los Rally de Santa Claus, con un rendimiento medio del +1,6%. Este repunte cubre los últimos 5 días de negociación de diciembre y los dos primeros días de enero. De manera similar, desde 1950, ha registrado resultados positivos en el 79% de estos periodos, con una media del +1,3%. En los últimos 8 años, el índice sólo ha disminuido durante la ventana de Papá Noel una vez.Todo esto mientras las dos últimas semanas de diciembre han sido las mejores para las acciones en los últimos 75 años. Podríamos ver el S&P 500 en 7.000 para finales de año.

Así por tanto desde el punto de vista estacional, el mercado se encuentra en uno de los períodos históricamente más favorables del año. El optimismo posterior al Día de Acción de Gracias suele dar paso a un mejor comportamiento de las compañías de pequeña capitalización a mediados de diciembre, culminando con el tradicional “rally de Papá Noel” a finales de año.

Posteriormente comienza la segunda fase, conocida tradicionalmente como el “efecto enero”, caracterizada por el rebote de aquellas small caps que sufrieron fuertes caídas en diciembre.

Ibex 35

El Ibex 35 ha vuelto a destacar a nivel mundial entre los principales selectivos mundiales anotándose otra gran semana que le permitió llegar a tocar por primera vez en su historia los 17.000 puntos.

La semana pasada destacó de nuevo ACS, gracias al espaldarazo de varias casas de análisis y de unas mejores perspectivas de crecimiento de Estados Unidos, principal mercado para la compañía. La constructora española ha tenido un año espectacular beneficiándose de las perspectivas de nuevos contratos de infraestructura en Alemania y su ventaja competitiva en EEUU en la construcción de centros de datos.

En la parte baja encontramos a Naturgy, después de que BlackRock, vendiera el 7,1% del capital de la compañía para quedarse con un 11,42%, ubicándose ahora como el cuarto accionista de referencia. Pero este no ha sido el único movimiento de grandes ventas en la semana, ya que Manuel Lao liquidó su posición del 5,12% en Sacyr. Estas ventas se deben tanto a las subidas acumuladas de las compañías españolas como posiblemente a las necesidades de liquidez para invertir en otros proyectos.

A nivel sectorial los bancos han vuelto a avanzar durante la semana, principalmente las entidades con mayor diversificación geográfica como BBVA y Santander.

Prima de riesgo

La prima de riesgo española continúa estrechándose y se aproxima a niveles no vistos desde 2009. Este movimiento refleja un cambio significativo en la percepción de los mercados, en un momento en el que España destaca como una de las economías con mejor comportamiento dentro de la eurozona.

En contraste, Alemania se prepara para un aumento relevante de su nivel de endeudamiento en los próximos años, una estrategia que podría impulsar el crecimiento económico, pero que también eleva el riesgo de presiones inflacionistas. Este escenario ha llevado a los inversores a exigir mayores rentabilidades en los bonos alemanes, ampliando el diferencial frente a la deuda española.

Tras décadas en las que Alemania mantuvo una posición fiscal claramente más sólida que España, el Fondo Monetario Internacional prevé una reversión de esta tendencia en 2026 y 2027. Según sus estimaciones, España registraría un déficit fiscal cercano al 2,5% del PIB, mientras que el déficit alemán prácticamente lo duplicaría.

Este cambio estructural en el equilibrio fiscal europeo está redefiniendo el mapa de riesgos soberanos y explica, en parte, la creciente confianza de los inversores en la deuda española, al tiempo que Alemania deja de ser percibida como el activo libre de riesgo incuestionable dentro de la eurozona.

Plata

En metales preciosos, seguimos viendo a la plata romper sus máximos históricos. El colapso del suministro en China, los recortes de tipos de la FED, cambios fiscales en China que penalizaron el oro, el boom de la energía solar o el crecimiento de la demanda en India son algunos de los factores que justifican sus actuales subidas.

Bitcoin

El foco de la semana se traslada también al mercado cripto. Históricamente, cada subida de tipos del Banco de Japón ha ido acompañada de fuertes correcciones en Bitcoin:

Marzo de 2024: −23%

Julio de 2024: −26%

Enero de 2025: −31%

La pregunta ahora es inevitable: ¿Se repetirá la historia? ¿Está Bitcoin ya correctamente valorado? O este ciclo será realmente diferente? Nuestra opinión sigue siendo muy alcista respecto a las criptomonedas.

Eventos de la semana

EEUU

Los datos de empleo de EE. UU. del martes y los de inflación del jueves serán los datos más importantes de la semana. La pregunta clave para los inversores ahora es cuánto más y con qué rapidez se recortarán los tipos de interés a partir de ahora. La Reserva Federal sólo ha pronosticado un recorte de tipos para 2026, pero muchos en el mercado esperan uno más, que incluso podrían acelerarse dependiendo de la política adoptada por el próximo presidente de la FED, principalmente si el elegido es Kevin Hassett.

Dado que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, citó el debilitamiento del mercado laboral como la principal razón para recortar los tipos, unos débiles datos de empleo del martes probablemente provocarán más ventas de dólares hasta fin de año, y el crecimiento en la probabilidad de un recorte de tipos en este mismo mes de enero.

Los datos de ventas minoristas de EE. UU. de octubre, que se publicarán el martes, también atraerán la atención de los inversores, así como los datos preliminares del índice de gerentes de compras sobre la actividad de los sectores manufacturero y de servicios.

Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo se publicarán el jueves, seguidas de la encuesta final de confianza del consumidor de diciembre de la Universidad de Michigan y las ventas de viviendas existentes de noviembre el viernes.

Eurozona

La última reunión de política monetaria del año del Banco Central Europeo será este jueves, donde se espera que mantenga los tipos sin cambios, dejando la tasa de depósito en el 2%.

La reunión se produce en un momento en que crece la especulación sobre la posibilidad de que el próximo paso del banco central sea subir los tipos de interés, aunque probablemente no antes de 2027. Los mercados estiman una probabilidad del 29 % de una subida de tipos en diciembre de 2026.

La atención se centrará en las previsiones de PIB e inflación del BCE. Esperamos que las proyecciones de crecimiento a corto plazo se revisen sustancialmente al alza y que la inflación a medio plazo se mantenga sin grandes cambios. Esto debería llevar al BCE a declarar finalmente que los riesgos de crecimiento están equilibrados.

Los datos preliminares del PMI para diciembre de Francia, Alemania y la eurozona serán una información clave para el BCE el martes.

El martes también se publicará el indicador de sentimiento económico ZEW de Alemania, seguido por el miércoles el índice de clima empresarial Ifo, ambos correspondientes a diciembre.

La encuesta sobre el clima de consumo GfK de Alemania para diciembre se publicará el viernes, junto con las encuestas de confianza de los consumidores y las empresas de Italia para diciembre y los datos de la balanza de pagos de la eurozona para octubre.

Los datos finales del IPC armonizado de la eurozona correspondientes a noviembre están previstos para el miércoles.

Reino Unido

Se espera ampliamente que el Banco de Inglaterra reduzca los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta el 3,75 %, en un intento por impulsar una economía en crisis ahora que se han aprobado los presupuestos de noviembre. Esta será la cuarta reducción de tipos en 2025.

Sin embargo, la inflación se mantiene alta, con una tasa anual de octubre del 3,6%, muy por encima del objetivo del banco central del 2%. Por lo tanto, el mercado estima otra ajustada votación de 5 a 4 sobre esta decisión, con el voto decisivo del gobernador Andrew Bailey .

Los mercados del Reino Unido estiman una probabilidad cercana al 90% de un recorte de tipos el jueves, aunque parece demasiado confiado, pero la evidencia desde la reunión de noviembre es consistente con que las presiones inflacionarias están suficientemente contenidas como para alcanzar el objetivo del 2% en dos años.

Japón

Se espera que el Banco de Japón aumente su tasa de política el viernes ya que la inflación sigue siendo persistente y los responsables de las políticas tienen mayor confianza en las tendencias salariales.

Las esperanzas del mercado de un aumento de los tipos se han visto avivadas por el comentario del gobernador del BOJ, Kazuo Ueda, de que el banco central evaluará los pros y los contras del aumento de los tipos en la próxima reunión.

Los inversores seguirán de cerca la conferencia de prensa posterior a la reunión de Ueda para obtener pistas sobre cuántas subidas de tipos más podrían producirse en el futuro.

Los fundamentos económicos sugieren pocas razones para que el Banco de Japón mantenga sin cambios los tipos, entre los que destaca la debilidad del yen.

China

Se publicarán importantes datos que darán más señales sobre la fortaleza de la economía. Las cifras de producción industrial, ventas minoristas e inversión en activos fijos de noviembre se publicarán el lunes. También se publicarán las cifras de precios y ventas de viviendas, que se seguirán de cerca para detectar cualquier indicio de recuperación en la crisis del sector inmobiliario chino.

Si bien las exportaciones pueden haber impulsado el crecimiento de la producción industrial, los sectores más expuestos a la construcción aún no se han beneficiado significativamente del apoyo financiero gubernamental. Prevén que la disminución del impacto de los subsidios gubernamentales y el festival de compras "Double 11" hayan afectado el crecimiento de las ventas minoristas.

Hay pocas esperanzas de que los datos sobre la propiedad sean inspiradores. La inversión inmobiliaria probablemente se desaceleró aún más.

El despliegue de estímulos ha sido limitado en los últimos meses, ya que el objetivo de crecimiento para 2025 parece bastante seguro. Sin embargo, podríamos recibir más medidas de apoyo en los próximos meses, ya que 2026 se considera un año importante, ya que marca el inicio del nuevo quinquenio.