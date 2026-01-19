Las claves de la semana: Trump vs Europa

Europa se enfrenta a la necesidad de cambiar su estrategia de apaciguamiento y responder con medidas más firmes, mientras los mercados muestran un giro hacia las tecnológicas europeas y las pequeñas capitalizaciones, que están superando a los índices estadounidenses.

Las amenazas de Donald Trump de imponer nuevos aranceles a Europa y de anexar Groenlandia elevan la incertidumbre geopolítica, poniendo en riesgo la estabilidad de los mercados financieros y la cohesión de la OTAN, con posibles represalias comerciales y consecuencias impredecibles.

El año había comenzado bastante bien en los mercados financieros, pero la tensión geopolítica y las nuevas amenazas de Trump sobre Europa podrían provocar una toma de beneficios. La posibilidad de una ruptura en el mundo occidental tendría consecuencias impredecibles.

Trump anunció el sábado un arancel del 10% a partir del 1 de febrero sobre los productos procedentes de países europeos que se han unido para apoyar a Groenlandia ante las amenazas estadounidenses de anexionar el país. Aseguró que los gravámenes aumentarían al 25% en junio a menos que se alcance un acuerdo para la compra total de Groenlandia, llevando a Estados Unidos y la UE al borde de una guerra económica.

Sin embargo, aún hay mucha incertidumbre. Trump no especificó si los aranceles se sumarían a los ya existentes, que actualmente son del 15 % para la mayoría de los productos de la Unión Europea y del 10 % para la mayoría de los productos del Reino Unido.

Tampoco está claro el fundamento legal con el que Trump impondría los aranceles. La Corte Suprema de Estados Unidos está a punto de decidir cualquier día si muchos de los aranceles de Trump se impusieron indebidamente el año pasado.

En cualquier caso, la amenaza de Donald Trump de anexar Groenlandia plantea la posibilidad, antes impensable, de que Estados Unidos pudiera usar sus fuerzas armadas para arrebatar territorio a Dinamarca, un aliado de la OTAN.

Los resultados más peligrosos de esta inestabilidad incluyen la desintegración total de la alianza occidental, incluida la OTAN. Los pasos que conducen a ese resultado son fáciles de descifrar: Trump sigue adelante con sus impuestos a Groenlandia, Europa impone aranceles, Trump responde amenazando una vez más con retirarse de la OTAN o afirmando que ya no está sujeto a la garantía de defensa mutua del Artículo 5.

A diferencia de otras ocasiones en las que los miembros de la administración salieron a rebajar la tensión en este caso Scott Bessent ha echado más leña al fuego declarando que Europa era demasiado débil. Esto nos lleva a pensar que en esta ocasión no estamos ante un nuevo TACO trade.

¿Qué debería hacer Europa?

Los líderes de la Unión Europea celebrarán una reunión de emergencia en los próximos días. No parece que Europa viendo los antecedentes más recientes en la negociación de los aranceles del año pasado vaya a mostrarse muy agresivo, pero viendo los resultados quizás deban cambiar su postura.

Durante el último año, han intentado apaciguar y aquí es donde los han llevado. Necesitan cambiar de rumbo. Entre las medidas que se barajan como contraataque podrían incluir aranceles, nuevos impuestos a las empresas tecnológicas o restricciones específicas a las inversiones en la UE. También podrían implicar limitar el acceso a ciertas partes del mercado de la UE o restringir la participación de las empresas en licitaciones públicas europeas.

Tecnológicas europeas

Un nuevo giro se está produciendo en los mercados financieros. Tras un 2025 en el que los índices mundiales superaron a los estadounidenses gracias a sectores como la defensa o la banca, el inicio de año mantiene la tendencia, aunque con nuevos protagonistas.

En Europa, las tecnológicas lideran las subidas, mientras que en Estados Unidos apenas registran avances. Además, las empresas de pequeña capitalización siguen subiendo, y el Russell 2000 ha superado al S&P 500 por undécima sesión consecutiva. En lo que va de año, el índice de pequeña capitalización, el Russell 2000 ha subido alrededor de un 7%, en comparación con una subida del 1,2% del S&P 500.

Eventos del mercado

EEUU

Las cifras de inflación del PCE de EE. UU. que se publicarán el jueves serán el dato más importante de la semana. El PCE es la medida preferida de la Reserva Federal y será vigilada muy de cerca, especialmente después de que los datos recientes de empleo mostraran una caída inesperada en la tasa de desempleo en EE. UU. Un menor desempleo significa que la inflación probablemente influirá en las decisiones sobre los tipos

Los sólidos datos de inflación sumados a mejores datos de empleo podrían potencialmente limitar las perspectivas de otro recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal este trimestre.

Los mercados actualmente sólo dan por hecho otro recorte de tipos de 25 puntos básicos en julio, aunque hay una fuerte probabilidad de que se produzca un movimiento anterior en junio, mientras que las probabilidades de una reducción de tipos en abril son de sólo el 37% y mucho menores para enero y marzo.

El jueves también se publicarán los datos revisados ​​del producto interior bruto estadounidense del tercer trimestre. Esto despertará interés por ver si se realizan revisiones, después de que la estimación inicial revelara una tasa anualizada inesperadamente alta del 4,3%, otro dato que redujo las expectativas de recortes de tipos de interés a corto plazo.

Otros datos incluyen las ventas de viviendas pendientes para diciembre el miércoles, las solicitudes de subsidio por desempleo el jueves y los índices provisionales de gerentes de compras sobre la actividad del sector manufacturero y de servicios en enero el viernes.

Wall Street estará cerrada debido al Día de Martin Luther King el lunes.

Eurozona

Se conocerán los PMIs estimados en Francia, Alemania y la eurozona, que son una medida clave de la actividad del sector privado, y que aparecerán en una semana por lo demás tranquila en términos de datos económicos, pero no en términos políticos.

Los datos finales de inflación del IPC de la eurozona se publicarán el lunes, seguidos del indicador de sentimiento empresarial ZEW de Alemania para enero el martes. Francia publicará la encuesta empresarial mensual de enero el viernes.

Los ministros de finanzas del Eurogrupo se reunirán el lunes, seguidos por la reunión Ecofin de ministros de finanzas de la UE el martes.

China

Nos espera una semana muy ocupada en China, con una importante lista de indicadores económicos que se publicarán el lunes.

El evento principal es el dato del PIB del último trimestre de 2025, que mostrará si Pekín ha logrado alcanzar su objetivo anual de crecimiento cercano al 5%. Dada la fortaleza de los últimos meses, la mayoría de los economistas esperan que los datos oficiales se ajusten al objetivo anual.

Los economistas prevén que la economía china haya crecido un 4,6 % en el cuarto trimestre, una desaceleración respecto al 4,8 % del tercer trimestre. Es probable que otros indicadores clave que se publicarán junto con el PIB presenten señales contradictorias, como las ventas minoristas y las cifras de producción industrial.

El índice de precios de la vivienda de diciembre también se publicará ese mismo día. Los mercados esperan indicios de estabilización en la caída del mercado inmobiliario, que sigue minando la confianza del consumidor y constituye un obstáculo clave en los esfuerzos por reorientar la economía hacia un crecimiento más impulsado por el consumo.

El martes, el Banco Popular de China tiene previsto anunciar la última tasa preferencial para préstamos a un año (la tasa vinculada a la mayor parte de los préstamos a hogares y empresas), que se espera que se mantenga sin cambios, ya que el crecimiento económico está en general en línea con los objetivos de los responsables políticos.

Japón

Se espera que el Banco de Japón mantenga su tipo de interés oficial en el 0,75 % el viernes, mientras examina el efecto de su último aumento de tipos de interés en diciembre. La atención también se centrará en el informe trimestral de perspectivas del banco central, donde presentará sus últimas previsiones de crecimiento y precios.

Otros indicadores en cubierta incluyen datos comerciales y cifras de precios al consumidor para diciembre, que se publicarán el jueves y el viernes, respectivamente.