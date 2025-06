Los índices bursátiles estadounidenses abren con ligeros avances, con el Nasdaq 100 anotándose una leve subida del 0,08% y el S&P 500 avanzando un 0,11%. Hoy la atención del mercado se centra en los resultados de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, que podrían hacer que tanto el S&P 500 como el Nasdaq 100 se muevan. Estados Unidos y China vuelven a acercarse Los inversores siguen de cerca las conversaciones comerciales de hoy entre Estados Unidos y China en Londres. La reunión incluye a altos funcionarios de ambos países. El objetivo es establecer términos comerciales mutuamente beneficiosos y acuerdos más amplios. Los principales puntos de fricción siguen siendo los aranceles y las restricciones a la exportación de tierras raras esenciales. Las reuniones se producen tras una tregua preliminar alcanzada en Ginebra el mes pasado y una reciente llamada telefónica entre los presidentes Trump y Xi, tras la cual China reanudó algunos envíos de tierras raras esenciales para la industria estadounidense. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil

La presencia de los secretarios del Tesoro y de Comercio de Estados Unidos, junto con el viceprimer ministro chino al frente de la delegación de Pekín, ha generado esperanzas en el mercado de que se tomen medidas concretas para asegurar las cadenas de suministro e iniciar negociaciones más amplias. Las conversaciones comerciales probablemente serán el tema principal de la semana, junto con la publicación de los datos del IPC de mayo. Noticias de empresas del S&P 500 Joby Aviation (JOBY.US) y Archer Aviation (ACHR.US) subieron un 10,20 % tras la firma de una orden ejecutiva del presidente Trump que apoya el desarrollo de drones y eVTOL en EE. UU. La orden lanza un programa piloto con al menos cinco proyectos de aviación vertical. Fuente: xStation5 Además, el índice de pequeña capitalización, el Russell 2000 avanza hasta los 2.144 puntos. Desde el inicio de la guerra comercial a principios de abril, la recuperación de este ha sido solo ligeramente inferior a la del S&P 500. Las empresas de pequeña capitalización son más vulnerables a las preocupaciones por la desaceleración económica y el aumento de las tipos de interés en Estados Unidos. Por lo tanto, cualquier disminución de estos factores de riesgo debería influir positivamente en la fortaleza relativa del Russell 2000 en comparación con otros índices estadounidenses. ¿Cómo invertir en el S&P 500?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF VUAA.UK (dólares) o el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.