Las inversoras españolas, las que más utilizan el móvil en Europa

Las acciones preferidas por las inversoras en 2024 fueron Tesla e Inditex, mientras que sus índices favoritos para invertir a través de ETFs fueron el MSCI World y el S&P 500 norteamericano.

El porcentaje de mujeres españolas que utilizan el móvil sobre el ordenador para realizar sus inversiones es del 79%, la mayor cifra de toda Europa.

Las inversoras españolas cuentan con la edad media más alta de Europa y son las que menos tiempo mantienen una posición. El porcentaje de mujeres entre el total de los inversores continúa creciendo y se sitúa en el 7,8%, aunque sigue siendo un 30% más bajo que la media europea. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Entre los nuevos clientes el porcentaje de mujeres inversoras sigue mostrando una tendencia positiva en los últimos años. El número de nuevas inversoras se ha duplicado en España, desde el 5% en 2021 hasta el 11% de 2024, aunque las cifras de crecimiento son inferiores al del resto de países en Europa. Regiones como Alemania, Reino Unido o Portugal han visto aumentar estos datos hasta niveles superiores al 15%. Tesla e Inditex, las favoritas de las inversoras españolas En lo que respecta a los activos más populares a la hora de invertir entre las inversoras españolas, en 2024 las acciones más negociadas fueron Tesla, que se coloca en primer lugar, seguida por Inditex. Ambas compañías tienen un papel clave en los mercados financieros con gran solidez y crecimiento, generando importantes subidas durante el año pasado. En relación a los fondos cotizados (ETFs), destacan el MSCI World, lo que indica un enfoque de diversificación global, y el S&P 500, aprovechando el boom de la tecnología y la inteligencia artificial. Apuesta por el móvil Las inversoras españolas además operan más que el resto de las mujeres en Europa. Y por ello, el tiempo medio en el que las mujeres mantienen una posición abierta es muy inferior al resto de Europa, siendo además muy inferior a los hombres, que en este sentido parecen “aguantar” durante un mayor tiempo sus posiciones abiertas. El uso del móvil ha sido una característica común para las mujeres inversoras. El porcentaje de mujeres españolas que utilizan el móvil sobre el ordenador para realizar sus inversiones es del 79%, la mayor cifra de toda Europa. Por último, sobre la edad de las mujeres inversoras en España, apreciamos una media de edad en los 47 años, siendo la más alta de toda Europa, igualando a la edad media de los hombres en nuestro país.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.