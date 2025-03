Nuevos máximos para el oro

El oro alcanzó un nuevo máximo en los 3.017 dólares, tras una subida intradiaría del 0,5% El recrudecimiento de las tensiones geopolíticas entre Israel y Hamás, y entre Estados Unidos e Irán ha impulsado la fuga de capitales hacia activos más seguros. Es por ello que se están produciendo subidas en el oro, el petróleo y el dólar estadounidense. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los futuros de índices americanos bajan entre un 0,30 y un 0,50%. Los contratos sobre índices chinos registran caídas de hasta un 0,70%. El índice australiano ha bajado un 0,50%, mientras que el índice singapurense ha subido un 0,4%. La apertura en Europa apunta a ser plana. Incremento de la tensión geopolítica Las tensiones entre Israel y Hamás están aumentando de nuevo, y el alto el fuego temporal se ha roto. Israel ha lanzado intensos ataques aéreos contra Gaza después de que Hamás se negara a liberar rehenes. Hamás rechazó las propuestas de los mediadores, lo que provocó la reanudación de los combates. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Irán que si los hutíes yemeníes continúan atacando las rutas marítimas internacionales, se enfrentarán a consecuencias "terribles". Afirmó que los líderes iraníes rendirían cuentas por "cada disparo realizado por los hutíes", a quienes Teherán ha apoyado durante mucho tiempo. Posteriormente, el grupo afirmó haber atacado un portaaviones estadounidense tres veces en los últimos dos días. El Pentágono informó que, desde el sábado, ha atacado 30 objetivos en Yemen, lo que supone la mayor operación militar estadounidense en Oriente Medio desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. Se ha informado de que las fuerzas estadounidenses han hundido un barco espía iraní. Sin embargo, esto aún no se ha confirmado oficialmente. Trump ha anunciado una nueva conversación con Putin sobre el fin de la guerra programada para hoy. El presidente americano aseguró que yan llegado a puntos de acuerdo, pero que faltan otros por resolver. Continúan los ataques a autos Tesla. Autores desconocidos dañaron unos 20 vehículos en una sala de exhibición de Tesla. Informes anteriores indicaron disparos en una sala de exhibición de Tesla en Oregón. Trump ha ordenado el fin de la protección para Hunter Biden y Ashley Biden, hijos del expresidente Joe Biden. Otros mercados El precio del barril de crudo West Texas ha subido un 0,90% hasta los 67,70 dólares en respuesta a la escalada de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. El dólar estadounidense es la divisa más fuerte hoy, a pesar de la limitada volatilidad en el mercado forex. El dólar estadounidense se ha fortalecido frente al euro, el dólar australiano, el dólar neozelandés, el dólar canadiense y la libra esterlina, lo que indica la fortaleza general de la moneda estadounidense. El USD/JPY subió un 0,35% hasta los 149,8500. De 60 correcciones históricas del mercado del 10%, como la experimentada en el S&P500, el 44% condujo a una recesión en un plazo de 12 meses. En el 12% de los casos, la recesión ya había comenzado, mientras que el 56% de las correcciones no estaban relacionadas con una recesión. Bancos centrales El ministro de Finanzas, Katsunobu Kato, enfatizó que el mercado debe determinar los precios de los bonos de forma independiente. Sin embargo, advirtió que la intervención del gobierno es posible si la situación se vuelve inestable. El Banco de Japón (BOJ) se reúne el martes y el miércoles, pero el mercado no espera cambios en la política monetaria. Esto se debe a los riesgos derivados de la guerra comercial global y los aranceles.

