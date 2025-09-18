Las nuevas gafas de Meta rompen el mercado

Meta (META.US) lanzó ayer su nuevo modelo de gafas con Ray-Ban, las Meta Ray-Ban Display. Aunque aparentemente es igual a los anteriores modelos, presenta novedades muy interesantes y que muestran los avances que está haciendo la compañía en este campo. Recordaros que Meta es una de las empresas que podéis encontrar en la Selección de Ideas para Invertir en Bolsa de XTB.
Las nuevas Meta Ray-Ban Display rompen el mercado
Las nuevas gafas de Meta costarán 799 dólares, pero dan unas prestaciones no vistas antes. En esta ocasión vienen acompañadas de una banda que va a la muñeca del usuario y que permite desplegar todas las funcionalidades. Además de las funciones de cámara o música de los anteriores modelos, estas nuevas gafas tienen incluído Meta AI y la posibilidad de ver contenido en la lente de la gafa. Por ejemplo, el usuario podrá contestar mensajes de WhatsApp a través de las gafas, ya sea por mensaje de voz, dictado, o escrito con movimientos de tu mano. Estos movimientos son leídos precisamente con la banda que va a la muñeca del usuario y va por lector de movimientos de la mano y no por cámara, por lo que puedes usarlo sin tener que mirar directamente a la muñeca. También puedes ver reels de Instagram o utilizar Meta Maps en tiempo real.
Otra funcionalidad interesante son los subtítulos, así como la traducción simultánea. Aunque los usuarios que lo han probado afirman que todavía se nota que está en una fase temprana, la calidad de las traducciones es alta. El inconveniente es que la traducción va con un ligero retraso, lo que provoca una conversación menos fluida. Hay que tener en cuenta que las gafas van incorporadas con diferentes micros y cámaras, de ahí la calidad de la recepción del audio y vídeo.
Aunque este sea un modelo que probablemente no se dirija al consumo masivo, lo cierto es que es un gran avance y muestra como Meta pretende ser la primera compañía en la próxima gran generación de dispositivos que sutituyan al smartphone. Pensamos que se trata de una apuesta que aún tardará en dar beneficios para la compañía, pero van por el buen camino y no vemos competidores cercanos.
Las acciones de Meta suben un 29% en este 2025.
