Zuckerberg anuncia inversiones billonarias en IA de Meta

Las acciones de Meta (META.US) están cerca de máximos históricos y Mark Zuckerberg esta aprovechando para hacer grandes apuestas en la IA. Si bien Meta estimaba su capex para 2025 entre los 64.000 y 72.000 millones de dólares, todo apunta a que en 2026 seguiremos viendo incrementos. Ayer en concreto Zuckerberg afirmaba que Meta invertiría miles de millones de dólares en infraestructura de IA. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Meta en busca de la super inteligencia La apuesta de Meta es clara: ser la referencia en el mundo de la IA. Para ello la compañía liderada por Zuckerberg está invirtiendo ingentes cantidades de dinero en desarrollar centros de datos y otras infraestructuras que permitan desarrollar el mejor modelo de IA. El proyecto más sonado es el de que se está construyendo en Richland Parish, Louisiana, y que tendrá un tamaño cercano al de Manhattan. Sin embargo, Zuckerberg anunciaba ayer que en 2026 un centro de datos llamado Prometheus estará operativo. Estos centros de datos son fundamentales para poder desarrollar la IA. Más cuando la apuesta de Meta es desarrollar una super inteligencia que permita realizar tareas de igual o mejor manera que los seres humanos. Centros de datos y personal Meta no solo se centra en los centros de datos. También está apostando por traer a la compañía al mejor talento posible. En ese sentido, está captando algunas de las mejores mentes del sector para que desarrollen la super inteligencia. De hecho, esto está llevando a Meta a la posibilidad de cambiar su filosofía sobre la IA. Hasta ahora, Meta era una firme defensora de los modelos abiertos para la IA, dado que según la compañía esto favorecía el avance de la tecnología y facilitaba el trabajo a los desarrolladores. Sin embargo, ahora está surgiendo el rumor de que la compañía podría desarrollar esta super inteligencia de manera cerrada. Impacto en la generación de caja Uno de los problemas de estas inversiones es la generación de caja. El impacto del capex será importante en los próximos años, a pesar de que Meta sigue incrementando su cifra de negocio. Como vemos, el incremento del capex está siendo mayor que el del flujo de caja libre. Hasta el momento, los inversores están tolerando estos incrementos porque las expectativas son positivas, pero es importante señalar que si la generación de caja operativa se deteriora podríamos ver exigencias de reducción del capex por parte de los accionistas. En nuestra opinión, estas inversiones son necesarias para llevar a Meta al siguiente nivel, aunque Zuckerberg no debería dejar de lado los desarrollos para el negocio core. Las acciones de Meta suben más de un 20% en este 2025. Fuente: Plataforma de XTB Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa, una nueva sección disponible en la sección de ‘Formación’ de nuestra página web en la que podrás encontrar una selección de activos elegidos por nuestro equipo de analistas para invertir en los mercados financieros. Esta nueva sección incluye tanto acciones nacionales como acciones internacionales e incluso ETFs y cuenta con información sobre los distintos activos que te ayudará a mantenerte al día de su actualidad bursátil. ¡No te la pierdas! Haz click aquí y empieza a invertir con la ayuda de XTB.

