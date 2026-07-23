Las presentaciones de resultados no alivian a un Ibex 35 bajo presión

El Ibex 35 cerró la jornada con un descenso del 1,75%, perdiendo la referencia de los 19.300 puntos, en un contexto marcado por la creciente preocupación de los mercados ante la posibilidad de que el conflicto en Oriente Medio se prolongue. La ausencia de avances en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos desencadenó ventas generalizadas en las principales bolsas europeas, con el Euro Stoxx 50 registrando una caída cercana al 1,8%.



Pese a la incertidumbre geopolítica, la atención en el mercado español se centró principalmente en la publicación de los resultados correspondientes al primer semestre de 2026 por parte de varias compañías integrantes del Ibex 35.



Bankinter, cuyas acciones cedían un 1,7% durante la sesión, presentó unas cuentas que reflejan una evolución favorable respecto al primer trimestre del año. La entidad mostró una recuperación del margen de clientes tras el deterioro experimentado en 2025, una menor caída en la concesión de hipotecas y una mejora en el comportamiento de las provisiones, que dejan de ser un foco de preocupación. Aunque el crecimiento de la cartera hipotecaria continúa moderándose, un entorno de tipos de interés más estable y el descenso del Euríbor podrían impulsar una mejora gradual de la actividad en los próximos meses. Además, sigue destacando el buen comportamiento de los recursos gestionados fuera de balance y de los ingresos por comisiones.



Por su parte, Repsol presentó unos resultados muy sólidos, que confirman su posición como una de las empresas más favorecidas por el actual escenario energético. La escalada del precio del petróleo ha impulsado de forma significativa sus resultados, mientras que el negocio industrial continúa mostrando una evolución sobresaliente gracias a unos márgenes de refino excepcionalmente elevados. Estos se explican por la limitada capacidad mundial de producción de combustibles y por las tensiones geopolíticas que afectan a Rusia y Oriente Medio. La compañía mantiene además su estrategia de reducción de deuda, mejora de la retribución al accionista y desarrollo de proyectos de crecimiento como Pikka y Venezuela. Tras la publicación de las cuentas, sus acciones avanzaban un 4% durante la sesión.



Indra también dio a conocer sus resultados semestrales, con un incremento del 29,7% en los ingresos, hasta alcanzar los 3.179 millones de euros, impulsado por el crecimiento del negocio de Defensa y por diversas adquisiciones. No obstante, el beneficio neto apenas aumentó un 2,1%, situándose en 219 millones de euros. La empresa logró duplicar su cartera de pedidos y reforzar su posición financiera, aunque decidió mantener sin cambios sus previsiones para 2026, al considerar que una parte relevante del crecimiento esperado y de la generación de caja depende de adquisiciones y de cobros anticipados. Sus acciones finalizaron la jornada como las más alcistas del mercado español, con un avance del 7%.



En el ámbito farmacéutico, Rovi anunció que duplicó su beneficio neto durante el primer semestre de 2026, hasta los 84,4 millones de euros. Este fuerte incremento se explica, principalmente, por un ingreso extraordinario derivado de la adquisición de una planta en Phoenix. Excluyendo este efecto puntual, la evolución del negocio fue más moderada, apoyada en el crecimiento de las actividades de CDMO y del medicamento Okedi, mientras que el negocio de las heparinas continuó lastrando los resultados. La compañía mantuvo además una previsión prudente para el conjunto del ejercicio. Tras la publicación de las cuentas, sus acciones se situaron entre las de mejor comportamiento de la sesión, con una subida cercana al 4%.

Adrián Hostaled Analista Tras haber trabajado en diferentes brokers y compañías del sector financiero, Adrián Hostaled forma parte del equipo de análisis de XTB, donde realiza un seguimiento continuo del mercado bursátil y genera contenido e intervenciones para la firma. Es Licenciado en Administración y Dirección de empresas y cuenta con el Máster en Bolsa y Mercados Financieros del IEB. Saber más sobre el Analista

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