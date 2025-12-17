El Nasdaq 100 empieza con caídas

El Nasdaq 100 empieza la sesión con caídas de alrededor del 0,25% y con falta de catalizadores. Los inversores se mantienen cautos, con pocos movimientos en la tabla del selectivo. Después del informe de empleo de ayer, el mercado ya espera al dato de inflación CPI del mes de noviembre, que se publicará mañana y que será clave para saber la efectividad que está teniendo la FED para frenar la inflación.

El Nasdaq 100 busca catalizadores

En la parte alta del Nasdaq 100 nos encontramos a Netflix, después de que el Consejo de Administración de Warner haya respaldado su oferta frente a la OPA hostil de Paramount. Esto está permitiendo a las acciones de Netflix despuntar casi un 3%, aunque todavía habrá que esperar para ver si Paramount asciende su oferta. Por otro lado, Airbnb también repunta algo más de un 3% tras una mejora de recomendación de RBC.

Las 7 Magníficas se están anotando una sesión mixta, con Amazon subiendo un 0,65%, pero con Alphabet dejándose un 2,31%. En cualquier caso, los inversores se centran en el dato de mañana, que puede generar movimientos por la importancia que tiene en la política monetaria de la FED.

Fuente: Plataforma de XTB

