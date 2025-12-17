Conclusiones clave El 2026 podrá ser uno de inflexión para los mercados financieros.

Nuestro informe 'Perspectivas del Merado en 2026' analiza los puntos clave que podrían marcar el nuevo año.

En este seminario especial en directo, repasamos qué podemos esperar de cara al año que viene.

2026 puede cambiar las reglas en los mercados. Tras años de euforia, liderazgo de la inteligencia artificial y mucha incertidumbre política, el próximo año puede marcar un punto de inflexión para los inversores. En nuestro informe 'Perspectivas del Merado en 2026', analizamos lo que viene con un gran titular: la gran rotación de los mercados financieros. ¿Podrá la Reserva Federal lograr un aterrizaje suave?

¿Seguirán las grandes tecnológicas liderando?

¿Donde vemos las mejores oportunidades en renta fija?

¿Está el oro cerca de nuevos máximos?

¿Puede Ethereum convertirse en el gran protagonista del próximo ciclo? Todas estas dudas marcarán la actualidad del próximo año, y en este seminario especial en directo con nuestro analista, Manuel Pinto, repasaremos estas cuestiones para preparnos para el nuevo inicio de año. Además, diseñaremos nuestro plan de inversión para 2026 con los activos más interesantes del mercado.Si quieres entender qué está cambiando en los mercados y cómo posicionarte para 2026, ¡no te lo pierdas! Ya en directo. Recuerda que si accedes desde tu XTB app móvil y quieres dejarnos alguna pregunta en el seminario, haz click aquí.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.