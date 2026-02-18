¿Te imaginas una denuncia colectiva por miles de millones de euros contra una multinacional porque uno de sus productos está relacionado con la aparición de un tipo de cáncer?

Ese es exactamente el escenario al que se enfrenta Bayer, que hoy lidera las caídas del índice europeo.

La compañía alemana, especializada en salud y agricultura, lleva años lidiando con los litigios heredados de Monsanto, adquirida en 2018. Tras múltiples juicios, acuerdos y veredictos millonarios, Bayer ha anunciado un nuevo paso para intentar cerrar definitivamente uno de los mayores escándalos legales de su historia. Sin embargo, la reacción del mercado ha sido claramente negativa. ¿Qué ha ocurrido?

Bayer, un gigante dividido en tres áreas clave

Bayer es una multinacional alemana líder en ciencias de la vida, con tres divisiones principales:

1. Pharmaceuticals (Farmacéutica)

Medicamentos bajo receta para cardiología, oncología, ginecología y hematología. Entre sus productos estrella destacan Xarelto y Eylea.

2. Consumer Health (Consumo)

Productos de venta libre como Aspirina, Redoxon, Bepanthol, Canesten, Alka‑Seltzer o Supradyn.

3. Crop Science (Agricultura)

Tras la compra de Monsanto, Bayer se convirtió en un gigante de semillas, biotecnología agrícola y herbicidas.

Y es precisamente en esta última división donde se originó el problema.

Monsanto arrastra las acciones de Bayer: el origen del conflicto

En 2018, Bayer adquirió Monsanto por 63.000 millones de dólares, heredando también sus litigios. El producto en el centro de la polémica es Roundup, uno de los herbicidas más utilizados del mundo, cuyo ingrediente activo, el glifosato, ha sido vinculado en tribunales al linfoma no Hodgkin.

Cronología del conflicto legal

2020: Bayer pacta pagar hasta 10.900 millones para cerrar el 75% de las 125.000 demandas activas.

2023–2024: Se reactivan juicios con veredictos millonarios, incluido uno de 2.250 millones en Filadelfia.

Febrero 2026: Bayer propone un nuevo fondo de 7.250 millones, a pagar en 21 años, para cubrir casos actuales y futuros.

Aunque el anuncio supone un paso hacia la resolución del conflicto, el mercado lo ha interpretado como un recordatorio de que los costes legales siguen siendo enormes, lo que explica el castigo que están sufriendo hoy las acciones de Bayer.

Roundup y el cáncer: ¿cómo se produce la exposición?

La patología que aparece de forma más recurrente en los tribunales a los que se enfrenta Bayer es el linfoma no Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta a los glóbulos blancos y compromete el sistema inmunológico.

El producto en el centro de esta crisis es Roundup, uno de los herbicidas más utilizados del mundo. Fue desarrollado por Monsanto y, tras su adquisición en 2018, Bayer heredó toda la responsabilidad legal, financiera y reputacional asociada al producto. El ingrediente activo, el glifosato, es el que ha generado mayor controversia, ya que distintos organismos han emitido evaluaciones contradictorias sobre su seguridad.

¿Cómo llega el herbicida al cuerpo?

La exposición no ocurre solo por accidentes puntuales, sino también a través de situaciones cotidianas, especialmente en personas que trabajan con el producto:

Contacto dérmico: la vía más común en agricultores y jardineros.

Inhalación: durante la pulverización.

Ingestión indirecta: residuos en cereales, frutas, verduras o agua.

residuos en cereales, frutas, verduras o agua. Ingestión accidental: por mala higiene tras manipular el producto.

Situación actual: un acuerdo masivo, pero no definitivo

Bayer ha acordado pagar más de 7.000 millones de dólares para avanzar en la resolución de miles de demandas. El plan incluye un fondo de 7.250 millones para litigios en Misuri, un horizonte de 21 años y un mecanismo de compensación para casos futuros.

La compañía ha cerrado más de 130.000 demandas, pero aún quedan miles activas. Además, Monsanto conserva el derecho a cancelar el acuerdo si demasiados demandantes se excluyen, lo que añade incertidumbre.

Opinión de los analistas: un paso adelante, pero con cautela

La reacción de los analistas ha sido prudente:

JPMorgan: considera el acuerdo un "paso significativo", pero advierte de riesgos persistentes.

considera el acuerdo un “paso significativo”, pero advierte de riesgos persistentes. Barclays: señala que futuros demandantes podrían excluirse, manteniendo la presión legal.

El reto para Bayer será diseñar un programa de compensación lo suficientemente atractivo como para evitar nuevas demandas sin comprometer su estabilidad financiera.

Las acciones de Bayer caen hasta un 9% al inicio de la jornada, tras haber subido un 7,4% el día anterior. A pesar de la volatilidad, los títulos han duplicado su valor en los últimos 12 meses, reflejando una recuperación sostenida desde los mínimos del año pasado.

