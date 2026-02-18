- Berkshire liquida casi toda su posición en Amazon
Después de que Warren Buffett diera un paso al lado en la gestión de Berkshire Hathaway, con fecha final del 2025, todas los movimientos en la cartera de acciones de la empresa ya no se pueden achacar al oráculo de Omaha, sino a Greg Abel. Por ello, nos preguntamos: ¿por qué se ha vendido gran parte de la posición en Amazon?
Recientemente hemos conocido que Berkshire Hathaway, holding gestionado hasta finales del 2025 por Warren Buffett, ha reducido su posición en Amazon en más de un 75%. Es decir, se liquidaron más de 1.500 millones de dólares en acciones de Amazon. Esta posición se inició en 2019 y ya se achacó más a Greg Abel que al propio Buffett. Sin embargo, ahora parece que ha cambiado su postura.
Aunque Greg Abel no ha dicho el por qué ha reducido su posición hasta casi liquidarla, podemos suponerlo desde la filosofía del propio Buffett. Warren Buffett siempre ha sido reticente a invertir en tecnológicas, dado que aunque tienen un gran potencial, también están sujetas a disrupciones y requieren de un conocimiento tecnológico que en ocasiones el inversor retail desprecia. En ese sentido, el modelo de negocio de Amazon se está volviendo cada vez más intensivo en capital y con las inversiones anunciadas para este año de unos 200.000 millones de dólares el panorama está más claro de lo que ya estaba. La compañía está apostando por la IA y esto puede asustar a muchos inversores value, no solo por los múltiplos a los que cotiza, sino también por la incertidumbre sobre los retornos que generará la IA y el deterioro que producirá en el corto plazo en la generación de caja. Pensamos que, aunque Greg Abel se muestre algo más proclive a este tipo de inversiones, es seguro que mantendrá ciertas líneas rojas que le mantienen cerca del estilo de Buffett.
La posición en Amazon no era demasiado elevada, pero ya se ha quedado en menos del 0,2% del portfolio de acciones de Berkshire Hathaway.
