La inteligencia artificial se ha convertido en uno de los grandes motores del mercado. Su impacto se extiende por toda la cadena de valor: desde los fabricantes de chips hasta el software empresarial, pasando por la infraestructura digital y los centros de datos.

A medida que este ecosistema crece, también lo hace la diferencia entre los sectores que lideran el ciclo y los que se están quedando atrás. La dispersión de rendimientos en 2026 es la prueba más clara.

En este informe analizamos qué compañías han destacado dentro de la IA, qué sectores cuentan con los catalizadores más sólidos y cuáles están mejor posicionados para aprovechar el nuevo impulso tecnológico del año.

Qué ocurrió en 2025: el hardware y la memoria se consolidan como los grandes ganadores

2025 fue un año excepcional para las compañías vinculadas a la inteligencia artificial, con la mayoría registrando fuertes subidas en bolsa.

Los grandes ganadores fueron SK hynix y Micron, con revalorizaciones del 274% y 235%, impulsadas por su papel en la producción de memoria avanzada, uno de los principales cuellos de botella de la IA. Su posición estratégica en un entorno de oferta limitada y demanda explosiva explica su liderazgo.

impulsadas por su papel en la producción de memoria avanzada, uno de los principales cuellos de botella de la IA. Su posición estratégica en un entorno de oferta limitada y demanda explosiva explica su liderazgo. Como referencia, el Nasdaq 100 avanzó un 20,17%, lo que permite ver cómo gran parte del sector de IA superó ampliamente al mercado.

lo que permite ver cómo gran parte del sector de IA superó ampliamente al mercado. En el lado opuesto, ServiceNow destacó como el peor valor, con un –27,75%, reflejando la presión que la IA generativa está ejerciendo sobre el software corporativo tradicional.

El gran ganador de 2026: Samsung lidera el rally gracias a la memoria avanzada

La gráfica muestra el rendimiento de las principales compañías vinculadas a la inteligencia artificial en 2026, permitiendo identificar de un vistazo qué subsectores están liderando el crecimiento y cuáles están sufriendo más en el actual ciclo tecnológico.

El gran ganador del año es Samsung, con una revalorización superior al 41%. Su fortaleza se explica por su posición estratégica en el subsector de semiconductores y memoria, especialmente en DRAM y HBM, dos componentes críticos para el entrenamiento de modelos de IA. Le siguen compañías como Applied Materials, SK hynix, Micron, ASML o TSMC, todas ellas pertenecientes al subsector de hardware y fabricación de chips, que se ha convertido en el epicentro del crecimiento gracias a la explosión de demanda de infraestructura para IA.

En el extremo opuesto, el peor comportamiento corresponde a ServiceNow, con una caída cercana al –27%. Este resultado refleja la presión que está sufriendo el subsector de software empresarial y servicios cloud, donde la irrupción de modelos de IA generativa está generando dudas sobre la sostenibilidad de algunos modelos de negocio. Otras compañías de software como Snowflake, Palantir o Microsoft también muestran rendimientos negativos, lo que confirma que el mercado está diferenciando claramente entre quienes producen la infraestructura de IA y quienes intentan integrarla en sus plataformas.

En conjunto, la gráfica evidencia una tendencia clara:

El capital está fluyendo hacia el hardware, la fabricación de chips y la memoria avanzada , los verdaderos cuellos de botella de la IA, mientras que el software vive un año de mayor presión y reajuste.

¿Qué esperar ahora? Sectores mejor posicionados para liderar el ciclo de IA de 2026

Los distintos segmentos vinculados a la inteligencia artificial están evolucionando a ritmos muy diferentes, impulsados por catalizadores específicos que afectan tanto al hardware como al software y a los hiperescaladores. En los últimos meses, el incremento del capex destinado a infraestructura de IA ha favorecido especialmente al hardware, mientras que otros subsectores han mostrado un comportamiento más irregular.

Presión sobre el software y los hiperescaladores

Los segmentos más afectados están siendo los servicios de software y los propios hiperescaladores.

En el caso del software, compañías como Palantir, Snowflake o ServiceNow han sufrido caídas significativas debido a que:

la aparición de nuevas aplicaciones basadas en IA amenaza parte de sus ingresos futuros,

el mercado duda sobre su capacidad para monetizar la IA de forma sostenible,

la incertidumbre regulatoria y competitiva aumenta la volatilidad del sector.

Aunque es posible que el mercado esté descontando escenarios excesivamente negativos, a corto plazo la tendencia sigue siendo frágil. Hasta que estas aplicaciones maduren y se reduzca la incertidumbre, es probable que el sector continúe mostrando una elevada volatilidad.

En cuanto a los hiperescaladores como Amazon o Microsoft, siguen siendo opciones relativamente conservadoras, pero atraviesan un momento de momentum negativo. Sus enormes inversiones en infraestructura de IA han sido penalizadas por los inversores, que dudan de si podrán transformar ese gasto en ingresos en el corto plazo. A ello se suma una rotación de liquidez desde las grandes tecnológicas estadounidenses hacia sectores con mayor potencial de crecimiento y menor riesgo de inversión.

Los grandes ganadores: los productores de memoria (DRAM y HBM)

Dentro de los ganadores más destacados, sobresale el subsector de los productores de chips de memoria, especialmente aquellos centrados en DRAM y HBM, que se han convertido en uno de los principales cuellos de botella de la IA.

Compañías como Samsung, SK hynix o Micron se encuentran en una posición estratégica excepcional debido a que:

la demanda de capacidad de cálculo crece mucho más rápido que la oferta,

la construcción masiva de centros de datos por parte de Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta y OpenAI está absorbiendo una parte creciente de la producción mundial de memoria,

existe un desequilibrio estructural entre oferta y demanda, descrito por Micron como “el mayor en 25 años” ,

, los precios de la memoria están subiendo de forma generalizada, impulsando los márgenes del sector.

Construir nuevas fábricas requiere entre 3 y 5 años y una inversión de 10.000 a 20.000 millones de dólares, lo que impide responder rápido al aumento de demanda.

En un entorno donde la IA actúa como un auténtico “agujero negro” de consumo de memoria y donde ampliar capacidad requiere años y miles de millones en inversión, estos fabricantes se han convertido en el núcleo del nuevo superciclo tecnológico. Su papel como cuello de botella los posiciona como algunos de los principales beneficiarios del auge de la inteligencia artificial.

Cómo comprar acciones con exposición a la IA desde XTB

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, los usuarios pueden acceder a una amplia selección de compañías vinculadas al ecosistema de la inteligencia artificial: desde fabricantes de chips como NVIDIA, AMD o ASML, hasta gigantes del cloud como Microsoft, Amazon o Google, pasando por empresas de software y centros de datos como Palantir, Snowflake o Equinix. Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en la plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta, lo que permite invertir en el crecimiento de la IA de forma eficiente y con costes reducidos.