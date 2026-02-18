- BAE Systems vuelve a sorprender al mercado con un movimiento que la coloca en una posición destacada.
- La compañía muestra una evolución que contrasta con el entorno económico del Reino Unido.
- Sus cifras anuales revelan una tendencia que el mercado está analizando con atención.
- La dirección ofrece nuevas previsiones que pueden cambiar la percepción a medio plazo.
BAE Systems, el proveedor británico de equipamiento militar, publicó sus resultados este martes. La compañía sube varios puntos porcentuales tras superar claramente las elevadas expectativas de los accionistas. Las valoraciones han vuelto a alcanzar máximos históricos (en torno a 21 libras por acción).
La economía del Reino Unido parece estar entrando en crecientes dificultades; sin embargo, el aumento constante de las tensiones geopolíticas mantiene la producción de los líderes industriales británicos funcionando a pleno rendimiento.
Resultados de BAE Systemas 2025
-
Los ingresos anuales aumentaron hasta £28.300 millones, un 8% interanual.
-
El BPA creció un 6% interanual, hasta 68,8 peniques.
-
La cartera de pedidos se amplió en 2.700 millones de libras, alcanzando 63.100 millones de libras.
Según la política contable de la compañía
-
Las ventas anuales aumentaron un 10%, hasta £30.600 millones.
Durante la conferencia, los representantes de la empresa destacaron sobre todo el fuerte aumento del gasto en defensa en Estados Unidos y el Reino Unido. La compañía espera avances en programas de plataformas como Eurofighter, MBDA y CV90.
Esto respalda la valoración de la empresa y permite previsiones optimistas. La dirección proyecta un FCF de 1.300 millones de dólares para finales de 2026. El crecimiento esperado de ventas para el próximo año es del 7–9%, y el crecimiento del BPA se estima en 9–11%.
El dividendo previsto es de 36,3 peniques por acción, lo que supone un aumento del 10%.
Rendimiento por segmentos
-
El segmento de plataformas y servicios es el de mejor desempeño:
-
El EBIT aumentó un 30%,
-
Las ventas crecieron un 17%.
-
-
El segmento aéreo creció un 9%.
-
El segmento marítimo creció un 11%, aunque registró una caída del 3% en el margen EBIT.
Cotización de las acciones de BAE Systems
