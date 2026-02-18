Nvidia y Meta, dos de las compañías más influyentes de Estados Unidos, y los principales referentes de la inteligencia artificial, anunciaron ayer un acuerdo que podría generar miles de millones en ingresos para Nvidia y consolidar la estrategia de Meta en su carrera por liderar la IA.

En un contexto de inversión acelerada, donde el gasto en inteligencia artificial genera tanto entusiasmo como críticas por su impacto en el capex y el endeudamiento, Meta y Nvidia han dado un paso decisivo. Sin embargo, la reacción del mercado ha sido mixta. ¿Qué ha ocurrido realmente?

Meta refuerza su alianza con Nvidia con un acuerdo para adquirir “millones” de chips

Meta Platforms ha cerrado un pacto para desplegar millones de procesadores Nvidia durante los próximos años, consolidando aún más la relación entre ambas compañías.

Datos clave:

Meta representa aprox. el 9% de los ingresos de Nvidia.

El año pasado compró 19.000 millones de dólares en hardware Nvidia.

Este nuevo acuerdo garantiza que Meta seguirá siendo uno de los mayores clientes del fabricante de chips.

El pacto confirma que Nvidia seguirá siendo un pilar central en la infraestructura de IA de Meta. Por primera vez, Meta utilizará los procesadores Grace (CPU) de Nvidia en servidores independientes, un movimiento que amplía el uso de hardware Nvidia más allá de las GPU tradicionales. Además, el acuerdo incluye la adopción de Blackwell, la arquitectura actual de Nvidia, y Vera Rubin, la próxima generación diseñada para modelos de IA de gran escala.

Mark Zuckerberg acelera su apuesta por la IA

Según Bloomberg, Meta prevé destinar hasta 600.000 millones de dólares en proyectos de infraestructura en Estados Unidos durante los próximos tres años. Una cifra que refleja la prioridad absoluta que Zuckerberg ha otorgado a la IA como motor estratégico. La expansión incluye centros de datos de 1 gigavatio en Luisiana, Ohio e Indiana, inversiones masivas en computación avanzada y una ampliación de su red global de entrenamiento de modelos.

Zuckerberg celebró públicamente la ampliación de la colaboración, afirmando que Meta quiere construir clústers de computación punteros basados en Vera Rubin. Según él, esta infraestructura permitirá avanzar hacia su visión de ofrecer “superinteligencia personal” a escala global



Un movimiento que reconfigura el mercado de chips

El negocio de Nvidia depende principalmente de las GPU, mientras que las CPU representan una parte mucho menor de sus ingresos. Por eso, que Meta adopte los procesadores Grace supone un golpe directo para Intel y AMD, históricamente dominantes en el mercado de CPUs para centros de datos.

Este cambio implica una posible pérdida de cuota de mercado para Intel y AMD, la consolidación de Nvidia como proveedor integral de infraestructura de IA y un posible nuevo equilibrio competitivo en el sector de semiconductores en caso de que la preferencia por las CPU de Nvidia se acentúe.

Impacto en el mercado: Las acciones de Nvidia suben, pero Meta y AMD caen

Tras anunciarse el acuerdo, la reacción del mercado fue claramente desigual.

Entre las compañías directamente implicadas, Nvidia fue la única que cerró en positivo, con una subida cercana al 1%. Meta, en cambio, terminó la sesión ligeramente en negativo. A primera vista, los inversores interpretaron que la gran beneficiada del acuerdo es Nvidia, algo lógico si se tiene en cuenta que para la compañía este pacto implica ingresos directos y visibles, mientras que para Meta supone más presión sobre su CAPEX, un factor que el mercado ha castigado con fuerza en las últimas semanas.

Si ampliamos el foco al resto del sector de semiconductores, el comportamiento también fue negativo: AMD cayó alrededor de un 2% e Intel retrocedió un 1,3%. Esta reacción se explica porque, como ya se ha comentado, la línea de CPUs de NVIDIA aún no es la parte más desarrollada de su negocio, pero la adopción de CPUs por parte de Meta resta cuota de mercado a AMD e Intel, aumentando la presión competitiva sobre ambas.

En conjunto, el mensaje del mercado es claro: el ciclo de inversión en IA y en CAPEX sigue acelerándose, y no muestra señales de agotamiento. Esto obliga a los fabricantes de hardware, Nvidia, AMD, Intel, a seguir innovando y diversificando su oferta para capturar la mayor parte posible de un mercado que no deja de expandirse. La batalla por los chips continúa, y está más viva que nunca. ¿Qué viene ahora?

Meta: ¿la futura ganadora de la IA?

Desde XTB hemos desarrollado varias tesis de inversión en compañías internacionales, y Meta se encuentra entre las que han destacado de forma recurrente, llegando incluso a ser seleccionada en varias ocasiones como acción del mes. Su inclusión no es casual: en un contexto marcado por la irrupción de la inteligencia artificial y la transformación del sector tecnológico, Meta presenta un modelo de negocio altamente rentable, con márgenes sólidos y una capacidad demostrada para adaptarse a nuevas disrupciones.

Además, la compañía ha logrado combinar crecimiento en usuarios, expansión en ingresos publicitarios y una apuesta estratégica por la IA que empieza a reflejarse en mejoras operativas y en nuevas líneas de producto. Su escala, su ecosistema de plataformas y su inversión en infraestructura la posicionan como uno de los actores mejor preparados para capturar valor en el nuevo ciclo tecnológico.

Si quieres conocer más sobre la compañía, aquí te dejamos un vídeo donde podrás explorar en detalle su estructura empresarial, sus ventajas competitivas y la tesis de inversión completa.

Cómo comprar acciones de Nvidia, Meta, AMD e Intel desde XTB

Dentro de la oferta de instrumentos financieros de XTB, los usuarios pueden invertir directamente en tres de las compañías más relevantes del sector de los semiconductores e IA: Nvidia (NVDA.US), Meta (META.US), AMD (AMD.US) e Intel (INTC.US). Estas empresas son protagonistas del actual ciclo de crecimiento de la inteligencia artificial y representan distintos enfoques dentro del hardware avanzado, desde GPUs hasta CPUs y aceleradores especializados.

Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en nuestra plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta, lo que permite obtener exposición al sector de la IA de forma eficiente y con costes reducidos.