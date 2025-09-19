Llamada de Trump a Xi, discurso de la Fed y datos de ventas minoristas canadienses

Con el calendario macroeconómico de hoy, la atención del mercado se centrará en empresas estadounidenses individuales (las acciones de FedEx subieron más del 5% tras la publicación de sus resultados), así como en la llamada programada de Donald Trump con Xi Jinping. Oficialmente, se dice que la conversación se centrará en TikTok, pero extraoficialmente, podría ir más allá del "guión estándar", lo que lleva a Wall Street a estar atento a cualquier señal que pueda indicar un deshielo duradero entre Washington y Pekín. Los mercados también esperan el discurso de Miran, nominado por Trump y miembro de la Reserva Federal, que podría proporcionar más detalles sobre la política monetaria estadounidense en el futuro (después del discurso de Jerome Powell). Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Datos de ventas minoristas canadienses como evento macroeconómico clave

La llamada de Donald Trump con el líder chino Xi Jinping en el foco de atención de Wall Street

Los índices estadounidenses cayeron ligeramente en el último día de negociación de la semana; El dólar se fortalece Calendario Económico 13:30 – Ventas minoristas canadienses de agosto: se espera un -0,8% frente al 1,5% anterior (-0,6% intermensual frente al 1,9% anterior) 14:00 – Llamada telefónica Trump-Xi 16:00 – Discurso de Miran, de la Fed 18:30 – Discurso de Daly, de la Fed 21:00 – Liquidación de contratos de futuros y opciones de EE. UU.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.