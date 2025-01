Lockheed Martin reporta pérdidas en el cuarto trimestre

Lockheed Martin Corp (LMT.US) acaba de publicar su informe de resultados del cuarto trimestre de 2024. Sus acciones caen un 3,5% en el premercado, ya que el gigante de la defensa lidia con pérdidas significativas en programas clasificados. Además, emitió una orientación para 2025 menor a la esperada. A pesar de una cartera de pedidos récord que demuestra una fuerte demanda global, la empresa enfrenta desafíos con la ejecución del programa y las actualizaciones tecnológicas. Resultados del cuarto trimestre de Lockheed Martin Ingresos: 18.620 millones de dólares (-1,3% interanual) frente a los 18.840 millones de dólares previstos.

BPA: 2,22 frente a 7,58 dólares interanual.

Beneficio operativo: 696,0 millones de dólares (-70% interanual) frente a los 2.070 millones de dólares previstos.

Flujo de caja libre: 441,0 millones de dólares (-73% interanual) frente a los 1.260 millones de dólares previstos.

Cartera de pedidos: 176.040 millones de dólares (+9,6% interanual). El CEO de la compañía, Jim Taiclet, destacó el crecimiento en las ventas del 5% y la cartera de pedidos récord de la empresa como evidencia de la fuerte demanda mundial de tecnología de defensa avanzada. Calificó el año 2024 como "exitoso y productivo" a pesar de los importantes desafíos del sector. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cotización de las acciones de Lockheed Martin Las acciones de Lockheed Martin cotizan ligeramente por debajo de la media móvil simple de 30 días en el premercado. Los bajistas intentarán volver a probar los mínimos de enero en 460 dólares, mientras que los alcistas buscarán romper la resistencia en el nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6%, que está empezando a coincidir con la media móvil simple (SMA) de 50 días. Es probable que el RSI muestre signos de divergencia bajista, mientras que se espera que el MACD se ajuste en la apertura del mercado.

