Donald Trump ha anunciado nuevamente negociaciones con Irán y un acuerdo prácticamente inevitable. El mercado petrolero reaccionó con fuerza, pero la bolsa mostró una evolución mucho más moderada que en episodios similares anteriores.

¿Qué están declarando los representantes de ambos países? ¿Qué están reflejando los mercados en sus precios? ¿Qué es probable que esté sucediendo?

Entre la inflación y las elecciones

Muchos participantes del mercado son incapaces de comprender y explicar muchas de las acciones y declaraciones de Donald Trump, y a menudo sobreinterpretan la información limitada o perciben fenómenos que en realidad no ocurren.

En el contexto estadounidense, los precios del combustible son cruciales, pero la situación no se reduce a observar el precio promedio de la gasolina en Estados Unidos, especialmente en lo que respecta a la gasolina.

Al superponer el mapa electoral sobre el mapa de precios del combustible, se revela un patrón muy importante. Los estados republicanos (rojos) tienen combustible mucho más barato que los estados demócratas (azules). Existen varias razones, entre ellas:

Normas de emisiones

Logística

Tipos impositivos

Equilibrio entre oferta y demanda local

Lo crucial para comprender, sin embargo, es que, a pesar de la presión inflacionaria real y el problema real del aumento de los precios del combustible, la situación no es tan mala para los votantes de Donald Trump y el Partido Republicano.

También vale la pena describir brevemente el mecanismo de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Estas elecciones afectan a la Cámara de Representantes y al Senado. Actualmente, incluso las previsiones relativamente optimistas para los demócratas indican que los republicanos mantendrán el control del Senado, y la diferencia en la Cámara será mínima (entre 5 y 10 escaños de un total de 435).

Otros indicadores del estado de la economía estadounidense, si bien presentan margen de mejora en algunos ámbitos, siguen siendo aceptables. El gasto de los consumidores y el PIB están aumentando, aunque con un ritmo más lento. La inflación y el desempleo han reducido su crecimiento prácticamente a cero.

Desde una perspectiva militar:

La situación es similar. Los activos militares estadounidenses en la región de Oriente Medio representan solo entre el 5 y el 10 % del total (según cómo se contabilicen).

La situación de la munición tampoco es tan crítica como advierten algunos representantes del Pentágono. El problema real y urgente reside en las existencias de los misiles interceptores más avanzados, principalmente el PAC-3 (el llamado Patriot). Las existencias actuales de estos misiles alcanzan para unas pocas semanas de combates intensos.

En cuanto a la munición ofensiva, se observan ciertas carencias en los misiles tácticos (principalmente Tomahawk y JASSM).

Sin embargo, no se trata de munición universal; estos misiles están diseñados para ataques precisos de largo alcance.

Estados Unidos no tiene por qué limitar la magnitud de los ataques; las reservas de munición más sencilla y barata siguen siendo suficientes para muchos años de combates.

Muchos centros de formación de opinión atribuyen a la República Islámica de Irán no solo iniciativa, sino también una ventaja. Esto dista mucho de la realidad.

La situación económica de Irán no es un caso de disminución del crecimiento, una desaceleración o una recesión, sino una grave crisis humanitaria que no hará sino empeorar.

El salario mínimo en Irán, de unos 85 dólares al mes, ya ha perdido cerca del 20% de su valor real promedio tras haber sido incrementado un 60% este año. Esta es una cifra promedio, ya que la inflación de los alimentos alcanza cientos por ciento. En Irán, el 70% del salario mínimo debe destinarse a la alimentación para garantizar un nivel de subsistencia apenas suficiente, lo que convierte a Irán en uno de los países más pobres del mundo.

Aún peor es el desempleo. Una tasa de desempleo promedio del 9%, sumada a un 25% de desempleo juvenil, sería desastrosa por sí sola. Sin embargo, la gravedad de la situación se hace evidente al compararla con la tasa estimada de participación en la fuerza laboral, de alrededor del 35%, poco más de la mitad de los valores observados en los países desarrollados.

A pesar de sus grandes reservas de petróleo, la escasez de combustible y energía en Irán es generalizada. El déficit de combustible ronda el 20% y el déficit de energía en la red eléctrica ya supera el 30% en la actualidad.



A pesar de los bombardeos esporádicos contra buques en el estrecho de Ormuz e instalaciones en la costa del golfo Pérsico, la situación militar de Irán hoy en día no es mejor que su situación económica.

La mayoría de los aliados de Irán han sido eliminados o neutralizados, los puertos permanecen bloqueados y la intensidad de los ataques con misiles iraníes ha disminuido en aproximadamente un 90% en comparación con el inicio del conflicto.

Si bien Irán puede contar con un arsenal de drones y misiles muy grande (aunque no necesariamente), su capacidad para lanzarlos es limitada. La mayoría de los lanzadores móviles ya han sido destruidos.

Escenario base

Las elecciones de mitad de mandato no son tan importantes para Donald Trump como algunos podrían pensar, especialmente en el contexto de los precios del combustible y la guerra, pero no se puede decir que al presidente estadounidense no le importe el destino de su partido.

Por lo tanto, para reducir parcial o temporalmente los precios del combustible, Trump podría optar por concesiones temporales y potencialmente significativas hacia la República de Irán. Esto tendría como único objetivo reducir los costos del combustible. El núcleo del conflicto, el programa nuclear iraní, sigue sin resolverse y probablemente sea imposible de solucionar por la vía diplomática.

Si Trump considera que la posición de los republicanos en el Senado (clave para destituir a un presidente) está asegurada, entonces probablemente se reanudarán las hostilidades en Irán. Después de las elecciones, el presidente estará mucho menos condicionado por la opinión pública y podría optar por una escalada o incluso una invasión terrestre limitada.

Las dudas sobre la viabilidad de tal operación también son exageradas. Irán no es una fortaleza, sino una prisión. La Guardia Revolucionaria Islámica y el ejército iraní son capaces de mantener el estado actual, pero no se puede hablar de una confrontación victoriosa con las fuerzas estadounidenses.

¿Qué harán los mercados?

Este tipo de acontecimientos en el sector petrolero delinea un rango de precios bastante específico para el petróleo, el dólar y el oro.

Gráfico del petróleo WTI con velas diarias

La naturaleza impredecible del conflicto y sus pausas mantendrán el precio del petróleo en un amplio rango de consolidación entre 70 y 90 dólares por barril. Una escalada del conflicto probablemente impulsará los precios del petróleo por encima de los 100 dólares, quizás incluso hacia los 120 dólares por barril, pero es improbable que alcancen niveles significativamente superiores a ese umbral.

El oro y el dólar reaccionarán a las expectativas sobre la Reserva Federal. El aumento de los precios del petróleo implicará un incremento gradual de las expectativas de inflación.

Si la Reserva Federal opta por la inacción, el oro podría apreciarse significativamente ante el temor a una pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Al mismo tiempo, el dólar se debilitaría, posiblemente de forma considerable. Si la Reserva Federal decide subir los tipos de interés, el oro sufriría otra oleada de caídas, el dólar se fortalecería significativamente y los índices podrían experimentar una profunda corrección.

Teniendo en cuenta el contexto general y el comportamiento de la Reserva Federal en las últimas semanas, la variante n.º 2 tiene actualmente una ligera ventaja.