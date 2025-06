Los bancos lastran al Ibex 35

Signo mixto entre los principales selectivos mundiales. Mientras que en Europa se celebran los datos macroeconómicos publicados en el día de hoy, los bancos lastran el comportamiento del selectivo español, el Ibex 35. Valores con peor comportamiento en el Ibex 35 El Ibex 35 se desmarca de las subidas de sus homólogos. Los datos de inflación publicados esta mañana por debajo del objetivo del 2% marcado por el BCE, allanan los próximos recortes de tipos por parte del BCE lo que ha castigado al comportamiento del sector más importante del índice. Las acciones de Santander, BBVA, Sabadell o Bankinter acaban la sesión con caídas cercanas al 1%. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Tampoco ha sido el mejor día de Indra, a pesar del incremento de tensión en el conflicto bélico en Ucrania, que ha ejecutado su particular Pearl Harbour contra la fuerza aérea rusa. Uno de los valores que peor lo está haciendo en los últimos días es Arcelormittal que continúa sus caídas después del incremento de aranceles al acero, y los malos datos macroeconómicos del principal consumidor de materias primas del mundo, China. Valores con mejor comportamiento en el Ibex 35 En el lado opuesto, del Ibex 35 encontramos de nuevo las fuertes subidas en el sector de energía renovable liderados por Acciona Energía y principalmente Solaria, que ha presentado unos excelentes resultados trimestrales, gracias a una mayor producción energética y el sólido rendimiento del área de infraestructuras, a lo cual suma nuevos acuerdos que le permiten mejorar su flujo de caja aportando visibilidad sobre los ingresos futuros. Los intereses de la deuda bajan En la última emisión de las letras del Tesoro el apetito de los inversores ha empujado a la baja la rentabilidad de los títulos de deuda. Consideramos que es una tendencia que podría continuar en el futuro, principalmente en los tramos más cortos de la curva debido a previsibles recortes del BCE y el incremento de la demanda ante la incertidumbre global que esperamos que aumente en los próximos meses. La gran duda es saber qué ocurrirá con los títulos a largo plazo, ya que aquí entran muchas variables en consideración. Los buenos datos de empleo en EEUU amplian el optimismo Wall Street cotiza de nuevo al alza, tras los datos que muestran que el mercado laboral en EEUU se mantiene firme y mucho más resiliente de lo esperado, que han compensado las dudas del último informe de la OCDE que alertaba sobre una preocupante caída en el crecimiento económico mundial derivado de los aranceles. Otro de los temas de debate está siendo la sección 899 de la ley “One Beautiful Bill”que debería de ser aprobada en los próximos días en el Congreso, y que otorga al secretario del Tesoro la facultad de imponer impuestos de represalia sobre las inversiones estadounidenses de países extranjeros que han aplicado "impuestos injustos" a empresas estadounidenses. Entre las consecuencias más importantes de la sección 899, podríamos destacar que los flujos de capital se pueden detener con mucha más facilidad que el comercio de bienes, lo cual puede afectar negativamente a los mercados de deuda o valores, que Estados Unidos contará con una nueva arma para las negociaciones, y que una vez aprobada por el Congreso, tiene una base jurídica más sólida que los aranceles. En el resto de mercados destaca el comportamiento alcista del dólar estadounidense ya que se descuenta que los buenos datos macroeconómicos publicados hoy mantienen la expectativas de unos tipos de interés más altos durante un mayor periodo de tiempo por parte de la FED. A pesar de estas subidas las materias primas cotizan con signo dispar. El petróleo gira al alza, gracias a las sanciones a Irán, que limitan la oferta de barriles diarios, mientras los metales preciosos sufren leves caídas. A pesar de ello, confiamos en la plata como una de las mejores alternativas de inversión posible en el medio plazo, dada la debilidad estructural del dólar, el aumento de las tensiones geopolíticas, la situación fiscal en EEUU, su comportamiento relativo respecto al oro y el impulso de sectores clave en su demanda como la tecnología o las renovables.



