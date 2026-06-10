Los datos del IPC de EE. UU. se ajustan a las expectativas

Los datos del IPC de Estados Unidos para el mes de mayo cumplen con las expectativas, al situarse en un 0,5% a nivel mensual y en un 0,3% en la modalidad subyacente. El IPC anual escala desde el 3,8% hasta el 4,2%.

Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos

Inflación del IPC (mensual): 0,5%; previsión: 0,5% (anteriormente 0,6%)

Inflación subyacente del IPC (mensual): 0,3%; previsión: 0,3% (anteriormente 0,4%)

Inflación del IPC (anual): 4,2%; previsión: 4,2% (anteriormente 3,8%)

Inflación subyacente del IPC (anual): 2,9%; previsión: 2,9% (anteriormente 2,8%)

¿Por qué son importantes los datos del IPC?

La inflación al consumidor (IPC) es el indicador más importante para medir el ritmo de crecimiento de los precios de bienes y servicios desde la perspectiva del consumidor. Muestra cómo está cambiando el costo de vida de los hogares y sirve como punto de referencia clave para la política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

Un IPC superior al esperado sugiere una presión inflacionaria persistente en la economía, lo que puede aumentar la probabilidad de que las tasas de interés se mantengan altas durante más tiempo o incluso de un mayor ajuste monetario. Por otro lado, datos más débiles pueden respaldar las expectativas de recortes de tipos de interés y una postura más flexible de la Fed.

Particularmente importante es la inflación subyacente del IPC, que excluye los componentes más volátiles como los alimentos y la energía. Esto proporciona una imagen más clara de las tendencias inflacionarias a largo plazo y es monitoreado de cerca por el banco central.

El informe del IPC tiene un impacto significativo en los mercados financieros. Una mayor inflación generalmente fortalece el dólar estadounidense e impulsa al alza los rendimientos de los bonos del Tesoro, ya que los inversores anticipan una política más restrictiva de la Fed. Por el contrario, unos datos de inflación inferiores a los esperados podrían debilitar el dólar, respaldar los mercados de valores y aumentar las expectativas de futuras bajadas de tipos de interés.