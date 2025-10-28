El auge de la inversión en IA sigue fuerte , con un aumento proyectado del 50% en gasto de capital este año, aunque los analistas advierten que la sostenibilidad de esta inversión podría ponerse a prueba en 2026 si el retorno no se materializa.

La tendencia se repite en otras tecnológicas (como Salesforce, Microsoft y Workday), que están usando la IA para automatizar tareas humanas y reducir costos operativos, con ahorros de cientos de millones de dólares anuales.

Amazon anunció ayer que recortará unos 14.000 empleos, algo que ha encendido las alarmas de los analistas ante las consecuencias que la IA pueda tener en el mercado laboral en el futuro. Los recortes abordarán puestos que van desde logística y pagos hasta videojuegos y la unidad de computación en la nube.

Amazon despide al 4% de su plantilla

Amazon emplea a un total de aproximadamente 1,55 millones de personas, la mayoría de ellos trabaja en almacenes. La plantilla corporativa está compuesta por unas 350.000 personas, lo que significa que los 14.000 recortes anunciados el martes representan aproximadamente el 4% de esa plantilla.

Estos cambios laborales son algo que ya hemos visto en anteriores ocasiones en la empresa de comercio electrónico, que a finales de 2022 implementó una fuerte reducción de plantilla. Los nuevos recortes, con los que Amazon abre espacio para un mayor gasto en IA, llegan meses después de que el director ejecutivo del grupo, Andy Jassy, afirmara que la inteligencia artificial permitiría a la compañía reducir plenamente su plantilla y representan otra muestra de la tendencia de las grandes tecnológicas de impulsar la inversión en inteligencia artificial en un momento en el que el sector se enfrenta a retos de financiación e infraestructura.

La IA sigue ganando terreno

En los últimos meses, muchas empresas tecnológicas han comenzado a implementar IA para realizar tareas que antes realizaban los humanos. Salesforce, por ejemplo, anunció recientemente que está ahorrando alrededor de 100 millones de dólares al año al usar esta tecnología para gestionar aspectos como la atención al cliente o las ventas en las primeras etapas.

El director comercial de Microsoft, Judson Althoff, informó a sus empleados que las herramientas de IA estaban impulsando la productividad en todos los ámbitos, desde ventas y atención al cliente hasta ingeniería de software. Althoff afirmó que la IA ahorró a la compañía más de 500 millones de dólares el año pasado solo en sus centros de atención telefónica

Workday, que recortó cientos de trabajadores a principios de este año, ha dicho que ahorraría dinero mediante la contratación selectiva y el uso de inteligencia artificial en sus centros de llamadas y departamentos de finanzas.

Es difícil prever que la burbuja de la IA estalle en esta temporada de resultados. Se prevé que la inversión de capital de las principales empresas de computación en la nube aumente más del 50 % este año, según las previsiones de los analistas. Quizás la prueba de fuego llegue el próximo año, cuando se espera que esa tasa de crecimiento caiga por debajo del 20 % y la presión para obtener evidencias del retorno de la inversión sea mayor. Además, hasta ahora, las grandes empresas tecnológicas financiaban su gasto de capital gracias a las enormes fuentes de capital, pero algunas compañías empiezan a emitir grandes cantidades de deuda para luchar contra las más grandes, algo que pone en duda su futuro.

Despedir a miles de trabajadores antes de Navidad podría no ser precisamente un buen augurio. Pero si conlleva una mayor inversión en IA, Wall Street lo agradecerá.

Las acciones de Amazon suben hoy un 0,29%, quedándose por detrás del mercado y el resto de competidores este año dado que únicamente acumula una subida del 3,36% desde princpios de año.