Dinamarca y el gobierno groenlandés rechazan de forma tajante cualquier anexión , advirtiendo de una grave crisis dentro de la OTAN , mientras que Estados Unidos podría optar por una estrategia híbrida —presión política, incentivos económicos e influencia diplomática— en lugar de una invasión militar, lo que convierte a Groenlandia en un símbolo del debilitamiento del orden internacional y de la creciente competencia entre potencias .

Groenlandia , la isla más grande del mundo y territorio autónomo de Dinamarca, se ha convertido en un foco de tensión internacional debido al interés de Donald Trump en que Estados Unidos tome el control de la isla , motivado por su valor estratégico, militar y económico , así como por sus recursos naturales clave (tierras raras, petróleo y gas) si

Groenlandia, la isla más grande del mundo y territorio autónomo de Dinamarca, se ha convertido en un foco de tensión internacional tras las reiteradas declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha manifestado su deseo de que Estados Unidos tome el control de la isla. Aunque Dinamarca y el gobierno groenlandés han dejado claro que el territorio no está en venta, la insistencia de Trump ha generado preocupación en Europa y especialmente en el futuro de la OTAN.

¿Por qué a Donald Trump le interesa Groenlandia?

El principal argumento de Donald Trump para explicar su interés por Groenlandia es la seguridad nacional de Estados Unidos. Groenlandia ocupa una posición estratégica entre América del Norte, Europa y el Ártico, una región cada vez más relevante desde el punto de vista militar y económico. En la isla se encuentra la base militar estadounidense más septentrional del mundo, equipada con sistemas de radar clave para la detección de misiles y la vigilancia espacial.

Además, el Ártico se ha convertido en un escenario de competencia entre grandes potencias como Estados Unidos, Rusia y China. El deshielo provocado por el cambio climático está abriendo nuevas rutas marítimas y facilitando el acceso a recursos naturales que antes eran inaccesibles.

Groenlandia tiene una extensión territorial tres veces mayor que Texas, posee importantes reservas de tierras raras, minerales estratégicos, petróleo y gas, recursos fundamentales para la industria tecnológica y la transición energética. A medida que el hielo se derrite, estos recursos resultan más fáciles de explotar, lo que aumenta su valor geopolítico.

Para Donald Trump, controlar Groenlandia significaría asegurar el acceso estadounidense a estos recursos y evitar que potencias rivales amplíen su influencia en la región ártica.

Groenlandia y Dinamarca se oponen

Tanto Dinamarca como Groenlandia han rechazado de forma contundente cualquier idea de anexión por parte de Estados Unidos. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha advertido que una acción estadounidense contra Groenlandia supondría una grave crisis dentro de la OTAN, ya que ambos países son aliados.

Por su parte, la población groenlandesa se opone mayoritariamente a formar parte de Estados Unidos. Aunque existe un debate interno sobre una posible independencia futura de Dinamarca, los resultados electorales recientes muestran que la mayoría prefiere un proceso lento y controlado, sin presiones externas.

¿Cómo podría actuar Estados Unidos y en qué plazos?

Si se traza un posible cronograma de una acción estadounidense sobre Groenlandia, algunos analistas consideran que podría producirse antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato en noviembre. En cuanto al método, ni siquiera está claro que Donald Trump tenga una estrategia definida. Su actuación reciente en Venezuela demuestra que el uso de la fuerza no siempre es su primera opción: antes de recurrir a una operación militar directa, intentó una salida negociada para apartar del poder a Nicolás Maduro.

En el caso de Groenlandia, el escenario más probable no sería una invasión militar clásica, sino una estrategia híbrida, basada en una combinación de presión política, incentivos económicos, influencia diplomática y campañas de desinformación. Este enfoque recuerda al utilizado por Rusia en la anexión de Crimea en 2014, donde el control del territorio se logró sin un conflicto abierto a gran escala.

Una de las hipótesis más comentadas es que la Casa Blanca pudiera ofrecer incentivos económicos directos a la población groenlandesa, llegando incluso a pagar hasta un millón de dólares por habitante para promover primero un referéndum de independencia y, posteriormente, una eventual adhesión a Estados Unidos. Aunque el coste total de una operación así sería comparable al presupuesto anual del Departamento de Estado, es poco probable que Washington tuviera que llegar tan lejos.

Dinamarca carece de la capacidad militar y económica para competir con Estados Unidos, una realidad que el gobierno de Copenhague conoce bien. Además, al igual que el resto de Europa, el país es vulnerable a posibles represalias estadounidenses en ámbitos clave como el comercio, el apoyo a Ucrania y la seguridad dentro de la OTAN. Todo ello hace que un enfrentamiento directo con Washington resulte, en la práctica, inviable.

Un conflicto que va más allá de Groenlandia

El caso de Groenlandia refleja un cambio más amplio en el equilibrio internacional. Las amenazas de Donald Trump, sumadas a acciones recientes de Estados Unidos en otros países, han despertado el temor de que se esté debilitando el orden internacional basado en alianzas y normas. Para Europa, la situación pone de manifiesto su dependencia de Estados Unidos en materia de seguridad y la dificultad de responder con firmeza sin agravar la crisis.

En este contexto, Groenlandia no es solo una isla estratégica, sino un símbolo de la creciente competencia entre potencias y de la incertidumbre sobre el futuro de las relaciones internacionales.