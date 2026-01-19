Los futuros del Nasdaq 100 cotizan a la baja

- La posible escalada en las relaciones entre Washington y Bruselas tendría consecuencias negativas para las empresas tecnológicas estadounidenses que operan en Europa
Los futuros del Nasdaq 100 caen un 1,5% en estos momentos, situándose por debajo de los niveles de la apertura de la sesión del 2 de enero de 2026, anulando todas las subidas acumuladas en lo que va de año. La negociación de acciones estadounidenses al contado estará cerrada hoy debido al festivo de Martin Luther King Jr.
La tensión geopolítica impacta en el Nasdaq 100
Donald Trump anunció aranceles del 10% a las principales economías de la UE y el Reino Unido (entrarán en vigor el 1 de febrero) y amenazó con aumentar la tasa al 25% si no se concreta un acuerdo de compra de Groenlandia. Los inversores consideran la medida excesiva: el dólar se debilitó en lugar de fortalecerse, y la percepción general del riesgo se ha deteriorado. Una posible escalada en las relaciones entre Washington y Bruselas también podría tener consecuencias negativas para las empresas tecnológicas estadounidenses que operan en Europa. El Dax 40 baja un 1,25%.
Por su parte, la cotización del Nasdaq 100 podría perder impulso tras los recientes resultados récord de TSMC y la euforia de los semiconductores, que no sirvieron para conducir al índice tecnológico a nuevos máximos. Durante meses, las acciones de software también han estado bajo presión, con caídas que se extienden desde Salesforce hasta ServiceNow. Meta Platforms y Microsoft también se han quedado atrás. Al mismo tiempo, parece poco realista que se concrete un acuerdo sobre Groenlandia antes del 1 de febrero.
La bolsa hoy : Nuevo máximo en el precio del oro
Resumen diario: "Vender America" empuja a los activos estadounidenses al abismo
El Ibex 35 se contagia del "efecto Groenlandia"
El Nasdaq 100 lidera las caídas en la apertura
