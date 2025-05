Los futuros del Petróleo West Texas sube un 4% 📌

La volatilidad se dispara en el mercado de materias primas, mientras el oro extiende sus ganancias con otro 2% 馃搱 La sesi贸n del martes en los mercados financieros est谩 marcada por importantes beneficios en las materias primas industriales y los metales preciosos. Al momento de escribir este informe, los precios del crudo WTI suben m谩s del 4%, mientras que los del oro suben un 2%. Desde una perspectiva macroecon贸mica, estos movimientos pueden parecer desconcertantes 鈥攐 incluso contradictorios鈥 para muchos. Wall Street se encuentra bajo presi贸n debido a los persistentes comentarios inciertos por parte de funcionarios de la Casa Blanca respecto a la econom铆a y los aranceles, lo que en teor铆a podr铆a justificar el aumento en los precios del oro. Por otro lado, estamos viendo un fuerte repunte en los precios del petr贸leo, lo cual, a su manera, refleja demanda econ贸mica y podr铆a implicar riesgos de provocar una desaceleraci贸n global. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Oro El oro est谩 teniendo un a帽o r茅cord, con un aumento acumulado de m谩s del 26% en lo que va del a帽o. En los 煤ltimos 25 a帽os, el mayor rendimiento anual del oro fue del 30.2%, apenas superior al rendimiento actual alcanzado en solo cuatro meses. El oro rompi贸 su canal ascendente hace algunas semanas y se mantiene por encima del l铆mite superior. La reciente ca铆da en el precio del oro result贸 ser solo una correcci贸n, y ahora los precios se dirigen hacia m谩ximos hist贸ricos por encima de los 3.400 d贸lares por onza. El nivel de soporte m谩s cercano se encuentra actualmente justo por encima de los 3.200 d贸lares, mientras que la resistencia est谩 en la zona de los 3.450鈥3.500 d贸lares por onza. 聽 聽

