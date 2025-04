Los futuros del S&P 500 bajan un 1,3% 📉

El sentimiento en Wall Street es d茅bil, con los futuros del S&P 500 bajando un 1,3%. La raz贸n principal es que los inversores a煤n no ven indicios de una disminuci贸n de las tensiones comerciales ni por parte de Estados Unidos ni de China. Pek铆n ha reiterado que no aceptar谩 lo que califica de postura "imperial" de Estados Unidos y ha vuelto a lanzar ejercicios militares en el estrecho de Taiw谩n. Adem谩s, no se vislumbra ning煤n acuerdo comercial importante. Los diplom谩ticos japoneses no han firmado ning煤n acuerdo con Estados Unidos, lo que indica que las propuestas comerciales estadounidenses a煤n son consideradas "inaceptables" por varios pa铆ses.

La incertidumbre en torno a la pol铆tica de la Reserva Federal tambi茅n afecta a las acciones. El d贸lar estadounidense (USDIDX) ha ca铆do a su nivel m谩s bajo desde marzo de 2022, despu茅s de que Donald Trump amenazara con despedir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Ma帽ana, GE Aerospace, RTX Corp y Lockheed Martin publicar谩n sus resultados antes de la apertura del mercado. Tras la sesi贸n estadounidense, publicar谩n sus resultados Tesla, Intuitive Machines y SAP. La empresa china CATL lanz贸 una nueva generaci贸n de bater铆as para sus modelos de veh铆culos el茅ctricos, y el mercado podr铆a interpretar este hecho como una mayor presi贸n sobre el negocio de Tesla. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil 驴C贸mo invertir en el S&P 500?

