Los índices europeos siguen subiendo 🔼 El EURO STOXX 50 cerca de su récord histórico

Los índices bursátiles europeos se mantienen cerca de sus máximos históricos, pero tras un potente rally de alivio, los inversores vuelven a centrar su atención en los fundamentos económicos. La distensión en Oriente Medio y la caída de los precios del petróleo han mejorado el sentimiento del mercado; sin embargo, los inversores empiezan a cuestionarse si estos factores por sí solos bastarán para sostener nuevas subidas. Los participantes del mercado esperan detalles adicionales sobre el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, al tiempo que reevalúan las perspectivas de inflación y crecimiento económico en toda Europa.

El DAX alemán se anotó un alza del 1,4% el lunes, mientras que el CAC 40 francés avanzó un 1,3%. Las subidas del martes fueron mucho más moderadas: el STOXX Europe 600 avanzó en torno al 0,5%, el DAX sumó un 0,8%, el CAC 40 subió un 0,5%, el FTSE 100 añadió un 0,5% y el IBEX 35 español progresó un 0,4%. Gran parte del optimismo inicial ya ha sido internalizado por el mercado. Ahora, los inversores quieren conocer la letra pequeña del acuerdo y evaluar si el abaratamiento de la energía puede traducirse en una mejora más duradera de las condiciones económicas.

Shell y BP se vieron bajo presión tras el descenso en los precios del crudo, lo que limitó el potencial alcista del índice de referencia del Reino Unido. Aunque un petróleo más barato es positivo para los consumidores y para muchos sectores económicos, implica menores márgenes y peores perspectivas de flujo de caja para los productores de energía. Como resultado, los inversores rotaron rápidamente su capital fuera de los valores petroleros y gasistas hacia sectores más sensibles a los costes del combustible y al consumo. Las aerolíneas, las empresas turísticas y los productores de bienes de lujo figuraron entre los valores más fuertes. Los inversores apuestan a que un combustible más barato podría mejorar los márgenes de las compañías aéreas, mientras que una menor presión inflacionista podría respaldar el gasto de los consumidores.

El lujo y el turismo se benefician del petróleo

El sector de los bienes de lujo ha sido uno de los mayores beneficiarios de la mejora del sentimiento. Las acciones de LVMH, Hermès, Kering, Ferrari y Dior avanzaron firmemente a medida que los inversores comenzaban a descontar unas perspectivas más sólidas para el gasto en consumo prémium. Una dinámica similar se observó en los valores turísticos y de aerolíneas. Lufthansa, TUI, IAG, Accor y easyJet atrajeron compradores, ya que la caída del petróleo reduce directamente la presión de los costes en toda la industria del transporte.

Entre los movimientos individuales, Schneider Electric también destacó tras anunciar una alianza con Foxconn centrada en la infraestructura de centros de datos para inteligencia artificial. El acuerdo constituye una señal importante en un momento en el que Europa sigue buscando fórmulas para participar de manera más activa en el bum global de inversión en inteligencia artificial.

Los fundamentos vuelven a escena

A medida que los riesgos geopolíticos comienzan a desvanecerse, los inversores se concentran de nuevo en cuestiones más tradicionales: inflación, crecimiento económico y rentabilidad corporativa. La renta variable europea acumula ya una subida cercana al 8% en lo que va de año, estrechando la brecha de rentabilidad con el S&P 500 estadounidense.

El desafío para Europa es que carece de un sector tecnológico tan potente como el de Estados Unidos. Mientras que las bolsas estadounidenses y de parte de Asia siguen impulsadas por la inteligencia artificial y las megacompañías tecnológicas, los mercados europeos dependen más de los bancos, las empresas industriales, las firmas de lujo y los productores de energía. Esto significa que nuevas subidas requerirán evidencias más sólidas de mejora económica. El abaratamiento del petróleo podría no ser suficiente si las empresas siguen enfrentándose a costes de financiación elevados, una demanda débil y presión en sus márgenes de beneficio.

La inflación sigue en el radar de los inversores

Los datos de Alemania mostraron que los precios interindustriales subieron un 5,9% interanual en mayo. Aunque esto supuso una desaceleración frente al incremento del 6,3% de abril, sigue apuntando a presiones de costes persistentes dentro de la economía. Joachim Nagel, miembro del Consejo de Gobierno del BCE, advirtió que los mercados energéticos globales podrían requerir varios meses para normalizarse por completo tras las recientes perturbaciones. Sus comentarios sirven como recordatorio de que los inversores podrían estar asumiendo demasiado rápido que la caída del crudo resolverá de inmediato los problemas de inflación.

A nivel corporativo, STMicroelectronics centró la atención tras la caída de sus acciones provocada por el anuncio de una emisión de bonos convertibles por valor de 1.500 millones de dólares. Con los índices europeos cotizando cerca de máximos históricos, es probable que los inversores se vuelvan cada vez más sensibles a las decisiones de financiación corporativa y a la evolución de los resultados empresariales.

Los mercados de renta variable europeos mantienen su resistencia, pero las ganancias fáciles asociadas a la desescalada geopolítica podrían estar llegando a su fin. A partir de aquí, el rumbo del mercado dependerá principalmente de los datos económicos, las tendencias de la inflación, los beneficios empresariales y la capacidad de las empresas para defender sus márgenes en un entorno operativo más exigente..

El contrato de futuros del Euro Stoxx 50 cotiza al alza hoy y vuelve a tantear los niveles récord alcanzados durante la sesión anterior.

Gráfico del Euro Stoxx 50, velas diarias

Fuente: xStation5

Gráfico del DAX 40, velas diarias

Fuente: xStation5