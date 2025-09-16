Los inversores esperan con ansias la decisión de la Fed

​​​​​La sesión de Asia-Pacífico se desarrolló con calma. Los inversores esperan con ansias la decisión sobre los tipos de la Fed del miércoles y la conferencia de prensa de Powell.

Un tribunal estadounidense rechazó la queja de Trump contra la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, permitiéndole participar en la reunión de la Fed (es posible apelar).

El candidato de Trump a la Reserva Federal, Stephen Miran, fue confirmado por el Senado y participará en la reunión.

El secretario jefe del Gabinete, Hayashi, afirmó que Tokio está satisfecho con la implementación del acuerdo comercial con Estados Unidos, presentándolo como prueba de la solidez de las relaciones bilaterales. Sus declaraciones coincidieron con la fortaleza del yen.

El secretario del Tesoro, Bessent, afirmó que Estados Unidos no impondrá aranceles a China por el petróleo ruso a menos que Europa haga lo mismo. Trump presiona a la UE para que imponga aranceles del 50% al 100% a China e India para reducir los ingresos de Moscú.

Estados Unidos considera imponer sanciones más severas a las compañías petroleras rusas y la posibilidad de utilizar 300.000 millones de dólares en activos rusos congelados para financiar a Ucrania.

Otras noticias

La volatilidad en el mercado de divisas es baja. Sin embargo, en la primera parte del día, el yen japonés destacó con ganancias (USDJPY -0,27%), mientras que el dólar australiano se depreció (AUDUSD -0,05%).

La vicegobernadora Sarah Hunter afirmó que la inflación en Australia está cerca de volver al objetivo y que los riesgos están equilibrados. El consumo ha mejorado ligeramente, el mercado laboral se mantiene cerca del pleno empleo y la inflación subyacente se ajusta, en general, a las previsiones.

El 18 de septiembre, el Banco de Inglaterra decidirá sobre los tipos de interés, un día después de la decisión de la Reserva Federal. El escenario base es mantener los tipos en el nivel actual del 4,00%. 42 economistas prevén un recorte en el cuarto trimestre; 3 prevén 50 puntos básicos; 22 no prevén recortes en 2025.