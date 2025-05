​​​​​​​Los mercados asiáticos muestran avances

Los mercados asiáticos mostraron una tendencia alcista, con China liderando la subidas tras el recorte de tipos de interés de Pekín. El Shanghai Shenzhen CSI 300 y el Shanghai Composite subieron un 0,3% y un 0,2% respectivamente, mientras que el Hang Seng de Hong Kong avanzó un 1%. El ASX 200 australiano sumó un 0,5% tras el recorte de tipos del RBA. El Nikkei 225 y el TOPIX de Japón subieron tras la confirmación de las negociaciones comerciales en curso entre Estados Unidos y Japón. Los futuros de las acciones estadounidenses cayeron un 0,2% mientras los inversores esperaban la votación de la Cámara de Representantes sobre el proyecto de ley fiscal de Trump. Los mercados asiáticos, al alza China advierte que las restricciones estadounidenses a los chips Huawei socavan la tregua comercial, ya que funcionarios del Ministerio de Comercio chino declararon que las recientes advertencias estadounidenses contra el uso de los chips Ascend de Huawei "socavaron gravemente el consenso alcanzado en las conversaciones de alto nivel entre China y Estados Unidos en Ginebra". Pekín amenazó con "medidas firmes" si Washington "continúa perjudicando sustancialmente los intereses de China". El Departamento de Comercio de EE. UU. emitió la advertencia justo un día después de que ambos países anunciaran una desescalada arancelaria de 90 días. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El Banco de la Reserva de Australia redujo los tipos de interés a su mínimo en dos años, con una reducción de 25 puntos básicos hasta el 3,85%, su segundo recorte este año. El RBA alegó la disminución de los riesgos inflacionarios y advirtió que la incertidumbre económica mundial probablemente lastraría el crecimiento australiano. El banco central recortó su pronóstico de PIB para 2025 al 2,1% desde el 2,4% anterior y proyectó un aumento del desempleo ligeramente superior al previsto inicialmente. Los mercados prevén 57 puntos básicos de flexibilización adicional para finales de año. China redujo los tipos de interés de referencia para los préstamos por primera vez desde octubre, bajando el tipo preferencial a un año en 10 puntos básicos, hasta el 3,0%, y el tipo de interés de referencia a cinco años, hasta el 3,5%. Importantes bancos estatales, como el ICBC, el Banco Agrícola de China, el Banco de Construcción de China y el Banco de China, también redujeron los tipos de interés de los depósitos entre 5 y 25 puntos básicos. Estas medidas buscan estimular el crecimiento del consumo y el crédito en medio de las tensiones comerciales, aunque los analistas señalan que Pekín podría estar "bajo menor presión para introducir los estímulos necesarios" tras la tregua comercial con Estados Unidos. Continúan las negociaciones Las conversaciones comerciales entre Japón y Estados Unidos avanzan con una tercera ronda de conversaciones a nivel ministerial prevista para el viernes, según Kyodo News. El principal negociador comercial de Japón, Ryosei Akazawa, sostuvo que la postura de Tokio, que exige la eliminación de todos los aranceles estadounidenses, se mantiene inalterada. Japón se enfrenta a un arancel general del 10%, más un arancel del 25% sobre los envíos de automóviles, a menos que se alcance un acuerdo antes de julio. Diversos informes sugieren que Japón podría proponer un aumento de las importaciones agrícolas y la revisión de las normas automotrices como concesiones. Las negociaciones comerciales entre Vietnam y Estados Unidos continúan en Washington hasta el 22 de mayo, ya que Vietnam busca evitar la amenaza de aranceles del 46%. El Ministerio de Comercio vietnamita informó sobre conversaciones para "resolver cuestiones fundamentales de interés mutuo" durante la segunda ronda de conversaciones bilaterales formales. El ministro de Comercio, Nguyen Hong Dien, también mantuvo conversaciones con Westinghouse sobre la colaboración en tecnología nuclear. Otras noticias Los precios del petróleo se mantienen estables ante el titubeo de las negociaciones nucleares con Irán, con los futuros del crudo Brent estables en 65,55 dólares por barril y el WTI subiendo un 0,1% hasta los 62,20 dólares. Irán reafirmó que su programa de enriquecimiento de uranio es "absolutamente innegociable", un importante punto de fricción en las negociaciones nucleares con Estados Unidos. Mientras tanto, las posibles conversaciones de alto el fuego entre Rusia y Ucrania tras una llamada telefónica entre Trump y Putin el lunes no lograron un impacto significativo en los mercados petroleros, y los analistas no observaron avances significativos. El proyecto de ley sobre criptomonedas estables avanza en el Senado estadounidense con la Ley GENIUS, impulsada por los republicanos, que superó una votación clave de procedimiento por 66 a 32. La legislación establecería un marco regulatorio para las criptomonedas estables y crearía un comité de certificación integrado por funcionarios del Tesoro, la Reserva Federal y la FDIC. A pesar de las críticas de la senadora Elizabeth Warren, se espera que el proyecto de ley reciba una votación plenaria esta semana antes de ser presentado ante el presidente Trump para su aprobación. El bitcóin subió un 2,3% hasta los 106.011 dólares tras la noticia. Las importaciones chinas de carbón procedentes de Rusia cayeron un 13% en abril, hasta los 7,397 millones de toneladas métricas, con una disminución interanual del 16% en las importaciones totales de carbón. Los envíos rusos podrían aumentar en los próximos meses, ya que Moscú planea apoyar su industria carbonífera con descuentos en el transporte ferroviario y exportaciones garantizadas. Las importaciones procedentes de Australia disminuyeron un 3%, hasta los 6,97 millones de toneladas, mientras que los envíos procedentes de Indonesia se desplomaron un 20%, hasta los 14,286 millones de toneladas, en medio de disputas sobre precios.

