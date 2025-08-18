lee mas
Invertir implica riesgos.

Los mercados atentos a la reunión Trump-Zelenski

8:45 18 de agosto de 2025

La sesión de hoy será excepcionalmente escasa en la publicación de datos macroeconómicos, lo que centrará la atención del mercado en la reunión entre Trump y Zelenski, a la que asistirán líderes europeos y el secretario general de la OTAN.

Si bien el mayor riesgo de un acuerdo vertical entre Trump y Putin se ha pospuesto, las últimas declaraciones del presidente estadounidense, de que "Crimea y la OTAN están descartadas para Ucrania", podrían minar la confianza en los mercados europeos. Sin embargo, se espera la mayor volatilidad en las materias primas energéticas, que siguen siendo una moneda clave en las negociaciones de la Casa Blanca con Rusia.

 

Calendario económico para hoy:

11:00 AM, Balanza comercial de la eurozona – junio

  • Pronóstico: 18.1B; Anterior: 16.2B

14:00 PM, Polonia – Datos de inflación de julio:

  • IPC básico: Pronóstico: 3,3% interanual; Anterior: 3,4% interanual

14:15 PM, Canadá – Datos de vivienda y construcción de julio:

  • Inicios de construcción de viviendas: Pronóstico: 264.000; Anterior: 283.700

14:30 PM, Canadá – Compra de valores extranjeros (junio):

  • Pronóstico: -4.75 mil millones; Anterior: -2.79 mil millones

14:30 PM, Canadá – Compras canadienses de valores extranjeros (junio):

  • Pronóstico: 13.370B

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.

