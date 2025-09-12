Los mercados esperan que aumente la confianza del consumidor estadounidense

La sesión bursátil de hoy en Europa y Estados Unidos no presentará datos macroeconómicos importantes, pero una publicación importante será la lectura preliminar de septiembre de la encuesta de la Universidad de Michigan, prevista para las 16:00. Además, los inversores en el mercado de materias primas estarán atentos a la volatilidad vespertina de los productos agrícolas tras el informe WASDE. Eventos clave Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil 12:30, Canadá – Permisos de construcción: +4% previsto vs. -9% anterior 14:00, EE. UU. – Sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan (septiembre): 58 vs. 58,2 anterior Expectativas: 56,2 previsto vs. 55,9 anterior

Condiciones actuales: 62 previsto vs. 61,7 anterior

Expectativas de inflación a 1 año: 4,8% previsto vs. 4,8% anterior

Expectativas de inflación a 5 años: 3,4% previsto vs. 3,5% anterior 16:00 GMT, Informe WASDE del USDA – Estimaciones de la oferta y la demanda agrícola: Trigo: 869 millones vs. 869 millones anterior

Soja: 291 millones vs. 290 millones anterior

Algodón: 3,8 millones vs. 3,6 millones anterior

Maíz: 2007,5 millones vs. 2117M anteriormente

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.