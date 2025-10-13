Los mercados europeos se recuperan de la corrección

La semana en las bolsas europeas comienza con subidas. La mayoría de los principales índices de Europa Occidental experimentan un sólido repunte, lo que puede interpretarse como una corrección al alza tras las caídas de la semana pasada. El DAX alemán, junto con el CAC40 y el FTSE MIB italiano, abre con subidas superiores al 1% de media.

Europa pone el foco en la geopolítica



A pesar de la ausencia de publicaciones macroeconómicas significativas, la sesión de hoy presenta importantes fluctuaciones de precios. Es evidente que los inversores europeos vuelven a reaccionar principalmente a los acontecimientos internacionales, pero esta vez el sentimiento es positivo. Donald Trump ha moderado notablemente sus políticas y declaraciones sobre la guerra comercial con China, lo que ha reducido significativamente la tensión en el mercado. Además, los mercados locales han recibido cierto impulso desde Francia, donde se ha formado un nuevo gobierno a un ritmo acelerado. La resolución parcial del impasse político reduce la incertidumbre y ofrece a los inversores un pequeño pero notable motivo de optimismo.

Fuente: Bloomberg Terminal LP

Estamos experimentando subidas notables en sectores completos. Entre los líderes del crecimiento en Europa hoy en día se encuentran empresas del sector automotriz, farmacéuticas y el sector de TI en general.

Gráfico diario del DAX 40 alemán.

Fuente: Plataforma de XTB

El gráfico muestra que, tras rebotar desde los niveles del último máximo histórico (ATH), el índice cayó temporalmente por debajo de las líneas de tendencia a medio y largo plazo (naranja y roja). Sin embargo, una rápida ruptura por encima de estas confirmó su importancia técnica. Actualmente, las cotizaciones se encuentran en la zona de retroceso del 23,6% de FIBO de la última onda ascendente, lo que constituye un punto clave de resistencia/soporte. Para mantener un escenario positivo, es necesario defender la resistencia en torno a los 24.380 puntos, ya que su ruptura podría iniciar una corrección hacia los 24.100 puntos. El indicador RSI se mantiene en la zona de valoración moderada, lo que sugiere un sentimiento neutral.

Noticias de empresas europeas