Los mercados inician la semana con optimismo moderado

Aunque el viernes cerró con una corrección en Wall Street (S&P 500: -0,3%, Nasdaq 100: -0,4%, Russell 2000: -0,55%, Dow Jones +0,1%), los futuros de índices comienzan la semana con un optimismo moderado (S&P 500: +0,1%, EuroStoxx 50: +0,1%).

La reunión del viernes entre Trump y Putin no supuso ningún avance en la guerra en Ucrania. Fuentes informan que Putin exige el control total de las regiones de Donetsk y Luhansk a cambio de "aceptar" garantías de seguridad similares a las de la OTAN para Ucrania. Según Trump, "Zelensky, si quiere, puede poner fin a la guerra inmediatamente o continuar la lucha".

El mercado se centra ahora en la reunión programada para hoy entre Trump y Zelensky. Se espera que el presidente de Ucrania se reúna con líderes europeos en la Casa Blanca para evitar que se repita el tenso encuentro de febrero.

En el mercado de divisas, la volatilidad se mantiene relativamente limitada. Los mayores movimientos se observan en las monedas de las Antípodas (AUD/USD: +0,2%, NZD/USD: +0,3%), que repuntan ante la menor incertidumbre tras la cumbre Trump-Putin y la decisión arancelaria sobre China. El NZD se ve además respaldado por las expectativas de un recorte moderado de tipos el miércoles (25 puntos básicos). El índice del dólar y el EUR/USD se mantienen estables, mientras que el yen japonés presenta un rendimiento inferior (USD/JPY: +0,15%).

Los futuros del petróleo se mantienen bajo presión a la baja, aunque los precios ya han recuperado parte de las pérdidas de la sesión inicial.

El oro sube un 0,35%, hasta los 3.345 dólares por onza, mientras que la plata sube un 0,15%, hasta los 38,06 dólares por onza.

Las criptomonedas siguen bajo presión: Bitcoin cae un 1,9% a 115.450 dólares, mientras que Ethereum pierde un 3,9% hasta los 4.295 dólares.