Los mercados mantienen el apetito por el riesgo pese a la incertidumbre geopolítica

La plata y el cobre destacan: la primera por su uso industrial y el segundo por demanda estructural y riesgo logístico

El petróleo se estabiliza sobre 100 USD a la espera de la cumbre Trump–Xi y señales sobre Oriente Medio

A pesar del aumento de la tensión internacional, los mercados financieros continúan mostrando un fuerte apetito por el riesgo. Tras la publicación de los resultados del primer trimestre de la mayoría de las grandes compañías estadounidenses, la atención de los inversores vuelve a desplazarse hacia los factores geopolíticos, especialmente el conflicto en Oriente Medio y la próxima reunión entre Estados Unidos y China, considerada clave para la evolución de las relaciones comerciales globales.

En este entorno, las bolsas europeas han cerrado la sesión con avances generalizados. En Estados Unidos, los principales índices también han comenzado la jornada en positivo, con el Nasdaq 100 destacando frente al S&P 500. Una vez más, el sector tecnológico lidera el movimiento alcista, con especial protagonismo de los semiconductores, que logran imponerse incluso frente a unos datos de inflación recientemente más débiles de lo esperado.

Rebote del IBEX 35 en la fase final de resultados

En el mercado español, el IBEX 35 ha registrado un rebote tras varias sesiones de corrección, en un momento en el que la temporada de resultados entra en su tramo final. Dentro del selectivo, el sector acerero ha sido uno de los principales impulsores. ArcelorMittal se sitúa entre los valores más alcistas tras anunciar el inicio del proceso de descarbonización de su clúster industrial en Francia.

En contraste, Indra continúa bajo presión, consolidando niveles después del fuerte rally acumulado en 2025. La rotación de capital hacia sectores ligados a la inteligencia artificial y los semiconductores está restando impulso al valor. A esto se añade la reciente rebaja de recomendación sobre Rheinmetall por parte de una firma de inversión, lo que ha incrementado la presión sobre el sector defensa en Europa.

El petróleo se mantiene estable por encima de los 100 dólares

El mercado del petróleo ha registrado ligeras caídas en la sesión, aunque el precio continúa estabilizado por encima del nivel psicológico de los 100 dólares por barril. Este comportamiento refleja un optimismo moderado ante la posible mejora del clima diplomático entre Estados Unidos y China, tras la inminente reunión entre Donald Trump y Xi Jinping, donde el mercado espera avances que contribuyan a reducir tensiones, especialmente en relación con el conflicto en Irán.

Inflación persistente y presión sobre la política monetaria

En el ámbito macroeconómico, la política monetaria vuelve al centro de atención de los inversores. El contexto de conflicto internacional prolongado sigue siendo un factor de incertidumbre para los bancos centrales, en una semana marcada además por el final del mandato de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal, antes de su relevo por Kevin Warsh.

Los últimos datos de inflación han reforzado esta preocupación. Tanto el IPC subyacente como el IPC general han superado las previsiones, lo que sugiere que las presiones inflacionistas no se limitan al sector energético, sino que se están extendiendo al conjunto de la economía. A esto se suma un PPI de abril también por encima del consenso, lo que incrementa la probabilidad de que la Fed mantenga los tipos de interés elevados durante más tiempo o incluso contemple nuevas subidas hacia finales de año.

La plata lidera el mercado de materias primas

En el mercado de materias primas, la plata ha sido el activo más destacado de la jornada. En un contexto de ligera debilidad del euro, el metal precioso muestra un comportamiento muy superior al del oro, situándose en torno a los 88 dólares y acumulando una revalorización semanal superior al 10%, mientras que el oro permanece prácticamente estable.

Más allá de su papel tradicional como activo refugio, la plata está ganando protagonismo por su uso industrial, especialmente en paneles solares, chips y tecnologías avanzadas, gracias a su alta conductividad eléctrica. Este factor la vincula directamente tanto al crecimiento de la inteligencia artificial como a la transición energética global.

El cobre marca máximos históricos

El cobre ha alcanzado nuevos máximos históricos, impulsado por el aumento de la demanda estructural procedente de centros de datos y procesos de electrificación a nivel global. Al mismo tiempo, el mercado muestra preocupación por posibles restricciones en el suministro de ácido sulfúrico, un insumo clave en su refinado.

Además, cerca del 50% de la producción mundial de cobre depende de rutas logísticas sensibles como el estrecho de Ormuz, lo que introduce un componente geopolítico adicional que está amplificando la presión alcista sobre el precio del metal.