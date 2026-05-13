Las cuentas del segundo trimestre de Birkenstock (BIRK.US) quedaron por debajo de las expectativas del mercado, lo que ha provocado una caída en sus acciones superior al 7% en el pre‑market. Aunque los ingresos crecieron casi un 8% interanual, hasta 618,3 millones de euros, tanto las ventas como los beneficios operativos no alcanzaron las previsiones de los analistas. Los inversores esperaban un impulso de crecimiento más sólido, pero las cifras muestran una ligera desaceleración respecto al año anterior.

El principal motivo de los resultados más débiles fueron factores externos fuera del control de la empresa. Birkenstock señaló que la situación geopolítica en Oriente Medio redujo los ingresos en la región EMEA en unos 6 millones de euros, frenando significativamente el crecimiento. A ello se sumaron fluctuaciones desfavorables de divisas y los aranceles estadounidenses, que presionaron los márgenes y llevaron a que el beneficio neto cayera un 22% interanual.

Resultados de Birkenstock del segundo trimestre

Beneficio operativo: 155,5 millones EUR (–11% interanual; previsión: 168,1 millones)

Ingresos: 618,3 millones EUR (+7,7%; previsión: 620,3 millones)

Ingresos en América: 324,4 millones EUR (+3,8%; previsión: 325,9 millones)

Ingresos B2B: 471,7 millones EUR (+9,1%; previsión: 479,3 millones)

Ingresos DTC: 146,4 millones EUR (+4%; previsión: 145,9 millones)

Ingresos corporativos y otros: 0,28 millones EUR (–75%; previsión: 1,1 millones)

EBITDA ajustado: 198,3 millones EUR (–0,9%; previsión: 199,5 millones)

Beneficio neto: 81,9 millones EUR (–22%; previsión: 109,4 millones)

BPA ajustado: 0,50 EUR (vs. 0,55 EUR hace un año; previsión: 0,59 EUR)

Ingresos en EMEA: 235,1 millones EUR (+10%)

Ingresos en APAC: 58,6 millones EUR (+22%)

Previsiones anuales

Birkenstock mantiene sus objetivos:

Margen EBITDA ajustado: 30%–30,5% (previsión: 30,4%)

Crecimiento de ingresos: 13%–15% a tipos de cambio constantes

Comentario y contexto

La compañía mantiene también:

Margen bruto ajustado 2026: 57%–57,5%

BPA ajustado 2026: 1,9–2,05 EUR, incorporando el impacto de aranceles y divisas

Plan a tres años: crecimiento de ingresos del 13%–15% y margen EBITDA superior al 30%

A pesar de las dificultades, la dirección decidió no revisar a la baja sus previsiones anuales. Para parte del mercado, esto fue decepcionante: se esperaba una revisión al alza para la segunda mitad de 2026. Sin embargo, la estrategia del CEO Oliver Reichert sigue siendo prudente, basada en ventas selectivas y disciplina de costes, con el objetivo de proteger la marca en un entorno de incertidumbre del consumidor.

Las acciones de Birkenstock rozan mínimos históricos

Las acciones de Birkenstock (BIRK.US) se desplomaron tras los resultados, perforando los mínimos previos y cayendo al nivel más bajo desde su salida a bolsa. El precio se mantiene en una fuerte tendencia bajista, por debajo de todas las medias móviles clave, y el gap bajista de hoy confirma que la oferta domina por completo el valor.