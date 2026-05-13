La IA ha llegado para quedarse y no nos cansamos de decirlo. El mayor empleador privado del mundo y de Estados Unidos, Walmart, ha anunciado que despedirá o relocalizará a 1.000 empleados. Aunque esto suponga una cifra ínfima de sus empleados, el motivo es interesante: la IA.

Walmart y la IA

Walmart es el mayor empleador de Estados Unidos y del mundo. Tiene alrededor de 1,6 millones de empleados en Estados Unidos y más de 2 millones a nivel global. Sin embargo, la compañía está tratando de usar la IA para mejorar su eficiencia operativa. En ese sentido, en un memorandum interno enviado a empleados en el día de ayer, explicó que lanzaría una ola de despidos y a otros empleados se le ha ofrecido la relocalización. Pero cuidado, no es que Walmart vaya a poner robots a colocar productos en los estantes, sino que se concentran en el área corporativa.

Según la compañía, en algunos casos tienen equipos trabajando en problemas similares. En este caso la IA es donde tiene mayor cabida. Tal y como hemos explicado en otras ocasiones, los agentes de IA empezarán a colaborar en nuestro trabajo diario de manera cada vez más frecuente. Esto también obligará a muchos trabajadores a abandonar el trabajo automatizable para centrarse en otras tareas en las que la IA puede ayudar, pero no puede trabajar sola.

La evolución de Walmart y el potencial futuro de la empresa

Walmart está consiguiendo mantener un crecimiento de los ingresos estables, pero una manera de incrementar los beneficios no es solo la escala y el aumento del volumen, sino también mejorar la eficiencia de la compañía. Walmart no reporta el gasto en empleados, pero en su 2026 fiscal gasto en costes operativos, de venta, generales y administrativos unos 147.943 millones de dólares. Aunque no toda esta cifra es costes de personal, gran parte sí que lo es. Hablamos de más del 20% de los costes operativos de la compañía y aunque los costes de venta, asociado a los productos que vende, siguen siendo la mayor partida, hablamos de una cuantía sustanciosa que la compañía puede buscar reducir.

Por ello, no sería raro que en no mucho tiempo los robots empiecen a colocar productos en los estantes.