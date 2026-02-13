Safran, uno de los gigantes europeos en aeronáutica, defensa y espacio, ha presentado unos resultados extraordinarios que han provocado un fuerte impulso en su cotización.

La compañía francesa, que ya venía mostrando un comportamiento sólido en los últimos meses, ha sorprendido al mercado con cifras récord y una revisión al alza de sus previsiones para los próximos años.

¿Qué factores han llevado a los analistas a mostrarse tan optimistas con el futuro de Safran?

Las acciones de Safran lideran las subidas del EuroStoxx

Las acciones de Safran registran subidas destacadas, convirtiéndose en el valor con mejor comportamiento del EuroStoxx en la sesión. Esto contrasta con la evolución del índice, que cae alrededor de un 0,5% en el mismo periodo.

Safran opera en tres grandes segmentos:

Motores de aviación (Safran Propulsion): motores civiles y militares, incluyendo el LEAP, uno de los más utilizados del mundo.

motores civiles y militares, incluyendo el LEAP, uno de los más utilizados del mundo. Equipos y defensa (Safran Electronics & Defense): trenes de aterrizaje, frenos, cableado, navegación y sistemas críticos para ejércitos.

trenes de aterrizaje, frenos, cableado, navegación y sistemas críticos para ejércitos. Interiores de cabina (Safran Cabin): asientos, baños, cocinas y sistemas de entretenimiento para aviones comerciales.

La combinación de estos negocios, junto con la recuperación del tráfico aéreo y el aumento del gasto en defensa, ha impulsado los resultados de forma notable.



Resultados récord y revisión al alza para 2028

Safran cerró 2025 con cifras históricas en ingresos, beneficios y generación de caja. La compañía pasó de pérdidas en 2024 a un beneficio de 7,18 mil millones de euros, impulsado por:

la recuperación del tráfico aéreo,

la fortaleza del negocio de motores civiles,

el aumento de la demanda en defensa,

y un mercado de posventa muy dinámico.

Los ingresos alcanzaron 31.19 mil millones de euros, un 13% más que el año anterior, mientras que el resultado operativo recurrente creció un 26% hasta 5.197 mil millones de euros, equivalente al 16% de las ventas. El flujo de caja libre, por su parte, llegó a 3.921 mil millones de euros, reflejando una sólida generación de efectivo.



A la luz de estos resultados, Safran revisó al alza sus objetivos para 2028:

Resultado operativo recurrente: entre 7.0 y 7.5 mil millones de euros (vs. 6–6.5 mil millones de euros previos).

Motores LEAP: 2.600 entregas previstas en 2028.

Crecimiento anual medio: cercano al 10% entre 2024 y 2028.

Generación de caja acumulada: alrededor de 21.000 millones de euros en el periodo.

Estas cifras refuerzan la idea de un ciclo de crecimiento sostenido y una posición financiera cada vez más robusta. Además, han tenido un impacto positivo en otras compañías del sector, con Rolls‑Royce, que además de automóviles fabrica motores aeronáuticos y sistemas de propulsión, subiendo alrededor de un 3% gracias al optimismo generalizado en el segmento aeroespacial.



Resultados a fondo: fortalezas y puntos débiles

A pesar del entusiasmo del mercado, algunos indicadores quedaron ligeramente por debajo del consenso.

Resultados anuales 2025

Ingresos operativos recurrentes ajustados €5.20B vs €5.21B esperados (‑0.2%)

€5.20B vs €5.21B esperados (‑0.2%) Margen operativo recurrente ajustado: 16.6% vs 16.5% esperado (+0.1 p.p.)

Ingresos ajustados: €31.33B vs €31.59B esperados (‑0.8%)

Propulsión: €15.67B vs €15.77B (‑0.6%)

€15.67B vs €15.77B (‑0.6%) Equipos & Defensa: €12.30B vs €12.30B (en línea)

€12.30B vs €12.30B (en línea) Interiores: €3.35B vs €3.42B (‑2.0%)

Previsión anual

Ingresos operativos recurrentes ajustados: Guía: €6.1B–€6.2B vs €6.03B esperados (+1.2% a +2.8%)

Guía: €6.1B–€6.2B vs €6.03B esperados (+1.2% a +2.8%) Free cash flow: Guía: €4.4B–€4.6B vs €4.07B esperados (+8.1% a +13%)



Los analistas respaldan las nuevas guías, aunque señalan algunos puntos débiles en Safran

Las principales firmas de análisis han recibido positivamente la mejora de objetivos presentada por Safran. Destacan:

Jefferies: valora especialmente la fortaleza del free cash flow, aunque señala que las ventas del 4T quedaron por debajo del consenso.

valora especialmente la fortaleza del free cash flow, aunque señala que las ventas del 4T quedaron por debajo del consenso. JP Morgan: recuerda que Safran suele ser conservadora en sus previsiones, por lo que ve margen para sorpresas positivas.

recuerda que Safran suele ser conservadora en sus previsiones, por lo que ve margen para sorpresas positivas. Citi: considera que las cifras están en línea, pero valora la mejora en EBIT y el impulso previsto por el aumento de entregas de motores LEAP.

El consenso sitúa el precio objetivo medio para las acciones de Safran en 344 euros, lo que implica un potencial de revalorización del 4% a doce meses.



Movimientos estratégicos ante tensiones geopolíticas

Safran también está reforzando su resiliencia industrial ante un entorno geopolítico incierto. Entre las medidas adoptadas destacan:

búsqueda de proveedores alternativos de tierras raras,

acumulación de inventarios estratégicos,

disposición a cumplir con requisitos “Made in India” para los cazas Rafale,

y un acuerdo multimillonario de servicios de motores con CFM (joint venture con GE Aerospace), firmado por Ryanair.

Estas iniciativas refuerzan la posición de Safran como proveedor clave en aeronáutica y defensa. En lo que llevamos de año, las acciones de Safran suben más de un 8% en Bolsa.



