Los precios del petróleo han caído en los últimos días

El mercado de materias primas se mueve tras la toma de posesión del presidente Donald Trump, la incertidumbre geopolítica y los cambios de los investarios. El precio del oro firma hoy sus niveles más altos desde el pasado mes de noviembre, al igual que el café, que hoy firma sus máximos. El precio del petróleo, que en las últimas jornadas ha registrado descensos, podría experimentar aumentos si el presidente Trump decide imponer sanciones a Rusia, mientras que el gas natural retrocede. Precio del petróleo: Donald Trump firmó una orden ejecutiva para retirarse del Acuerdo de París, con el objetivo de impulsar el sector de extracción en Estados Unidos.

Trump planea emitir permisos en tierras federales y revertir las prohibiciones anteriores impuestas por Biden . Trump también tiene la intención de permitir la extracción en Alaska y revertir la reciente prohibición de perforación en alta mar.

Trump también anunció planes para reponer las reservas estratégicas de petróleo, que fueron fuertemente agotadas por la administración Biden para estabilizar los precios

Scott Bessent, el nuevo secretario del Tesoro, anunció antes de la toma de posesión de Trump que está listo para imponer sanciones totales al sector petrolero ruso. Esta situación podría limitar potencialmente las exportaciones de petróleo de Rusia, aunque más del 90% de los suministros se dirigen actualmente a China e India.

El discurso de Donald Trump careció de declaraciones específicas sobre la guerra en Ucrania y las posibles sanciones a Rusia . Sin embargo, esto podría conducir potencialmente a un aumento de precios a corto plazo por encima de los 100 dólares por barril.

También hubo informes de que si Rusia entra en negociaciones, Estados Unidos podría levantar algunas restricciones a Rusia como un gesto de buena voluntad. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las reservas estratégicas de Estados Unidos están creciendo, pero a un ritmo muy lento. Trump quiere reponer las reservas que la administración Biden ha agotado en los últimos años. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Los inventarios comerciales en Estados Unidos también se mantienen en niveles muy bajos. Se espera que el primer trimestre de este año traiga consigo un déficit en el mercado petrolero mundial, por lo que el aumento estacional de los inventarios comerciales es incierto. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB El petróleo ha ganado terreno desde principios de este año, aunque la estacionalidad indica mayores aumentos en febrero. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Los precios del petróleo han caído significativamente en los últimos días debido a la falta de perspectivas de nuevas restricciones de suministro. Sin embargo, si Trump comienza a amenazar a Rusia con sanciones, la situación podría revertirse rápidamente. Fuente: xStation5 Precios del Gas Natural Los precios del gas retrocedieron claramente a finales de semana desde el nivel de 4 USD/MMBTU

Los aumentos anteriores se relacionaron con una fuerte disminución de los inventario s, que se asoció con las bajas temperaturas

Las bajas temperaturas persisten actualmente en los EE. UU., mientras que el consumo de gas está aumentando hasta los niveles más altos de los últimos 5 años para este período

Si el consumo se mantiene en el nivel actual, la disminución de los inventarios de gas para la semana actual podría alcanzar más de 300 bcf

Sin embargo, las previsiones meteorológicas indican un cambio a finales de enero y febrero La demanda de gas en Estados Unidos es actualmente la más alta en cinco años. La posible disminución de los inventarios podría alcanzar más de 300 bcf durante la semana actual, mientras que los próximos datos deberían mostrar una disminución de los inventarios por debajo de los 200 bcf. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB El consumo de gas es actualmente muy elevado. También se utiliza mucho gas para la producción de electricidad, mientras que la producción de gas está cayendo cerca del promedio de cinco años. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB En términos de estacionalidad, deberíamos observar disminuciones de inventarios durante las próximas semanas, aunque la disminución puede resultar únicamente de la forma de la curva forward. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB El precio del Gas Natural está probando el soporte en el retroceso de 23,6 y en el promedio de 15 períodos. Sin embargo, es probable que los precios del Gas Natural caiga por debajo de estos niveles después de renovar los contratos a plazo. Actualmente, la renovación será la última importante y ascenderá a -44 centavos. Fuente: xStation5 Precio del Oro Desde la perspectiva del oro, la incertidumbre del mercado sobre el futuro persiste, incluso a pesar de la firma de un alto el fuego entre Israel y Hamás, y de la falta de imposición de grandes aranceles por parte de Estados Unidos en las primeras horas de la presidencia de Trump.

La política de Trump en la primera parte de su mandato puede, sin embargo, provocar una reactivación de la inflación, aunque lo que ocurra con los precios del petróleo y los combustibles será crucial

Actualmente, el primer recorte completo de tipos de la Fed está descontado en junio. En enero, las probabilidades son casi nulas, mientras que en marzo se estima un 30% de probabilidad de un recorte.

El oro alcanza hoy los niveles más altos desde el 6 de noviembre, es decir, desde la ola de ventas que tuvo lugar tras las elecciones estadounidenses.

El repunte del oro también se ve respaldado por el reciente repunte del precio de los bonos, lo que supone simultáneamente una caída de los rendimientos El oro está probando los niveles más altos desde el 6 de noviembre. Está a menos del 2% de los máximos históricos. Fuente: xStation5 Precio del café Los precios del café están volviendo a máximos históricos y actualmente se negocian en el rango superior de consolidación que comenzó en la primera quincena de diciembre

Los precios del café han aumentado recientemente, probablemente debido a las preocupaciones emergentes sobre la producción no solo en Brasil sino también en Vietnam.

En Brasil, las precipitaciones en las últimas semanas han sido del 30% de los niveles estándar.

Los datos de exportación de café de Brasil mostraron un aumento en las exportaciones para todo el año 2024 en 37 millones de sacos, o +20% interanual. Las exportaciones de Robusta aumentaron a 9,4 millones de sacos, lo que representó un aumento interanual del 98%. Debido a exportaciones tan grandes, las existencias de café se han agotado significativamente

Volcafe reduce la perspectiva de producción de café Arábica para la temporada 2025/2026 a 34,3 millones de sacos. Se trata de un recorte masivo de la evaluación de 11 millones de sacos en comparación con septiembre

Volcafe estima que el déficit global será de 8,5 millones de sacos en la temporada 2025/2026, lo que será un déficit mayor que los 5,5 millones de sacos de la temporada anterior

El grupo consultor Safras & Mercado indica que la producción de Arábica caerá un 15% interanual a 38,35 millones de sacos.

Se espera que la producción de café en Brasil sufra una disminución interanual del 5%. Los inventarios de las bolsas han dejado de crecer, pero históricamente siguen siendo extremadamente bajos. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB El café todavía se desvía más de 2 desviaciones estándar del promedio de 1 año y casi 3 desviaciones del promedio de 5 años. Sin embargo, incluso desde una perspectiva histórica, el café no parece estar extremadamente sobrecomprado. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB El precio del café alcanzó hoy los niveles más altos desde el 19 de diciembre. Fuente: xStation5

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.