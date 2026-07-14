Los precios del petróleo suben por segundo día consecutivo debido a las tensiones en Oriente Medio. El crudo Brent sube más del 2%, rozando los 85 dólares por barril. Este es el nivel más alto desde la caída registrada entre el 12 y el 15 de junio.

Nueva escalada en Oriente Medio

El presidente Donald Trump restableció el bloqueo a los buques iraníes que transitan por el Estrecho de Ormuz. Si bien Estados Unidos indica que actuará como garante de la seguridad en esta vía marítima estratégica, Trump anunció planes para cobrar una tasa del 20% (compensación) a toda la carga que se beneficie de esta protección.

A pesar del bloqueo estadounidense impuesto a los buques mercantes iraníes, Teherán no cede y anuncia con firmeza la continuación de sus exportaciones de materias primas a los mercados mundiales. Al mismo tiempo, informa de un ataque a dos petroleros que transitaban por el Estrecho de Ormuz.

¿Qué supone la escalada entre Estados Unidos e Irán para los precios del petróleo?

El nuevo intercambio de tensiones entre Washington y Teherán retrasa la pronta apertura del Estrecho de Ormuz. Esta situación reaviva la preocupación por la inflación y aumenta la probabilidad de nuevas subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal de EE. UU. Cabe destacar que las reservas de petróleo crudo en EE. UU. ya son extremadamente bajas en comparación con los últimos años, y se encuentran en su nivel más bajo desde la década de 1980. Si no se reanuda el tráfico marítimo, los precios del petróleo podrían alcanzar incluso los 100 dólares por barril. Si la situación persiste, pero el flujo marítimo se mantiene de forma limitada, es probable que los precios alcancen una importante zona de oferta en torno a los 88-90 dólares por barril, donde se encuentran niveles técnicos clave.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Los inventarios comerciales de Estados Unidos se encuentran en su nivel más bajo desde 2018, mientras que las reservas estratégicas están en su nivel más bajo desde la década de 1980. Una mayor disminución de los inventarios y las reservas podría generar preocupación sobre la seguridad energética en Estados Unidos, a pesar de su casi total autosuficiencia. Cabe destacar, sin embargo, que Estados Unidos ha servido como amortiguador para el suministro a los países asiáticos.

Los precios del petróleo se disparan desde mínimos locales

Los precios del petróleo Brent han subido más del 20% desde su último mínimo local a principios de mes y se acerca al nivel de retroceso de 61,8 de la onda alcista asociada al conflicto iraní. La zona de 88-90$ se ve reforzada por los mínimos locales y el promedio de 50 períodos